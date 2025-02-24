曹興誠懸賞千萬台幣找「親密照」中國黑手 藍委：請國安局查

聯電創辦人曹興誠被爆料桃色緋聞，但他近日說法不斷轉彎。（本報資料照片）

聯電公司創辦人、罷免徐巧芯領銜人曹興誠 近來遭曝光疑似小三親密照，他發文指潑糞抹黑的幕後黑手是中國國安部，並懸賞千萬台幣找黑手。國民黨立委徐巧芯到該貼文「開戰」，質疑曹說法一變再變，若如曹所說，那是很大國安問題，她會請國安局調查，看是真有滲透還是曹胡說八道。

資深媒體人謝寒冰近日爆料曹興誠過去疑有中國小三。曹於臉書宣布「謝寒冰潑糞的幕後黑手，是中共 國安部」，凡有人能向刑事局或調查局，提供中國國安部在台陰謀活動線索，因而破獲中國國安部在台組織及領導幹部者，他願意提供1000萬台幣（約30萬美元）獎金。

曹興誠表示，「這些來自中共的資料，只有中國國安部才有管道與權力去取得。其中部分照片顯然經過合成變造，這也是國安部常用的技倆。資料最後能夠傳遞到台灣的謝寒冰手上，應該經過了一番複雜的組織運作。」

曹興誠說，謝寒冰的計畫並沒有收到中國預期的效果，「現在他們又發動其他地下黨員包括那位秀逗的翁曉玲，捏造事實，製作謊言，想以張忠謀先生甚至用已經逝世的沈君山校長，來破壞我的名譽。」

徐巧芯在該貼文下留言批評曹興誠沒有證據，聽一個不知名的「美國有人說」，寫一大堆想像文就可以「洗滌人心」嗎？「美國友人」是誰？該友人如何知道曹被中國攻擊？曹有無詢問還有多少人被中國攻擊？若沒有，曹擔任全社會韌性防衛委員會的顧問是否失職了？

徐巧芯指出，曹興誠說法又改成「駭客 入侵」，到底是要幾個版本？從人工智慧（AI）、合成、確實有中國女友、駭客入侵等依序講不同言論，只能選一個吧？「大哥，有這樣包牌的嗎？？？」若駭客入侵拿到照片，還要另外搞AI變造的邏輯是什麼？所以照片是真的，那還要告一億嗎？全台都在等曹的大場面。

徐巧芯憂心，若曹興誠已經被「駭客入侵」，那曹擔任「全民社會韌性委員會」的相關資料是否也一併被竊取？那這就是非常非常大的國安問題，國安單位必須介入調查。

徐巧芯說，要說別人是共產黨員，請直接指出名字，不然真的很沒「Guts」。文末並標注「陪您一起反共反起來的」、「影射的殺傷力最大」，吸引逾千人按讚；截至截稿前，還未見曹興誠回應。