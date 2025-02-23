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漢光兵推 美現役少將坐顧立雄旁 前所未見

記者洪哲政、李人岳╱台北23日電
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國防部日前發布漢光演習高階幹部兵推新聞照片，顧立雄右側鄰座名牌寫著「印太聯五次長」(紅箭頭處)，查為美軍印太司令部少將巴格倫。(軍聞社)
國防部日前發布漢光演習高階幹部兵推新聞照片，顧立雄右側鄰座名牌寫著「印太聯五次長」(紅箭頭處)，查為美軍印太司令部少將巴格倫。(軍聞社)

中華民國國防部21日實施「漢光41號演習」高階幹部圖上兵推，由國防部長顧立雄主持，從軍媒披露的畫面顯示，美軍印太司令部聯五(J5)作戰計畫次長巴格倫少將(M. Bargeron)，與會坐在顧立雄身旁。美軍派遣現役將領參與漢光圖上兵推，且坐在台國防部長旁，相當罕見。

國防部回應，國軍與友盟國家維持常態訓練交流，藉汲取實戰經驗，提升國軍整體戰力，有關執行細節沒有評論。

台灣歷年漢光實兵操演美方派遣赴台的觀摩團，慣例都由美軍退役上將率領，以避免主權與直接軍事合作的敏感，所率深入台部隊實地參與觀察的美軍、文職人員，現役部分則多屬低階校、尉級軍官或資深士官。過去美軍現役中、少將祕密赴台辦事，皆屬便服私密到訪，未聞參與國軍兵推或實兵操演。

漢光兵推美軍慣例皆由美國在台協會台北辦事處所屬的安合組人員出席，而安合組長為上校。美軍現役將領出席國軍漢光圖上兵推，並安排坐在國防部長旁，軍方將領坦承未曾有過前例。

國防部軍聞社日前發布「漢光41號演習」高階幹部圖上兵推圓滿完成，附圖為顧立雄致詞畫面。而畫面右側出現鄰座人員中、英對照的名牌，打印書寫著「印太聯五次長」，英文則為「J5 Maj General」。顯示有美軍將領出席兵推。軍方檢查時發現名牌曝光，緊急調整照片角度。

據美軍印太司令部官網記載，現任的「印太聯五次長」為巴格倫少將是陸戰隊將領，主管作戰計畫。紀錄上記載他於1984年加入美國海軍，曾擔任海軍陸戰隊中央指揮部特種空地特遣部隊指揮官。

國軍今年將駐守大台北周圍的陸戰66旅調整為直屬參謀本部的中樞守備部隊，且將面臨調整編制與部署，修訂作戰計畫。美軍主管印太作戰計畫、且為資深陸戰隊將領者參與漢光圖上兵推，受到矚目。

國防部日前發布漢光演習高階幹部兵推新聞照片，顧立雄鄰座名牌寫著「印太聯五次長」，...
國防部日前發布漢光演習高階幹部兵推新聞照片，顧立雄鄰座名牌寫著「印太聯五次長」，查為美軍印太司令部少將巴格倫(圖)。(取材自美軍印太司令部官網)

國防部 中華民國

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