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觀察站／別讓北京對兩岸和平統一絕望

記者 林則宏
根據調查，人民對兩岸和平發展的擔憂愈來愈深刻。圖為海軍艦艇在台灣外海近距監控解放軍飛彈驅逐艦。(取材自國防部影片)
根據調查，人民對兩岸和平發展的擔憂愈來愈深刻。圖為海軍艦艇在台灣外海近距監控解放軍飛彈驅逐艦。(取材自國防部影片)

2016年後一個明顯趨勢是，北京開始為有朝一日採取非和平方式解決台灣問題加緊準備，除積極練兵以求解放軍能「召之即來、來之能戰、戰之必勝」，近年來在外交上的作為更引人側目。

應習近平之邀，巴基斯坦總統札達里2月4至8日對中國大陸進行國事訪問，雙方並發表一份聯合聲明。據大陸外交部消息，巴方在聯合聲明中除重申堅定奉行一個中國原則，更表達「堅定支持中方為實現國家統一所作的一切努力」。

「堅定支持中方為實現國家統一所作的一切努力」或者類似表述，過去幾年密集出現在北京與多國的最新外交聲明公報之中。英國經濟學人統計，過去18個月，北京已獲70國表態支持中國統一台灣的「一切努力」，而不再強調和平統一。

北京這麼做的目的再清楚不過：汲取俄羅斯入侵烏克蘭的教訓，中共提前布局化解日後一旦武統台灣可能引發的國際制裁。那麼，什麼狀況下會對台動武？事實上，20年前大陸就已立法給出明確說法。

2005年3月14日，中共全國人大通過的「反分裂國家法」第8條列出一旦出現三種情況：台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實；發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變；和平統一的可能性完全喪失，「得」採取非和平方式捍衛主權和領土完整。

當前台海局勢是否已符合前述任一情境？若按該法第五條所稱：「堅持一個中國原則，是實現祖國和平統一的基礎」，顯然自2016年起，北京片面設定的和平統一基礎就一步步在崩壞。

人民出版社早前出版的「歲月留痕 吳邦國工作紀事」披露，時任中共人大委員長吳邦國當年領導主持反分裂國家法立法時強調，該法不是對台動武法，因此要突出和平統一的主張，「表明和平統一哪怕只有一線希望，我們也要努力爭取，而絕不能放棄」。

因此反分裂國家法第6條特別列出大陸將採取五大措施維護台灣海峽地區和平穩定，發展兩岸關係，當中第一項即為：鼓勵和推動兩岸人員往來，增進了解，增強互信。偏偏新冠疫情爆發後，民進黨政府就趁此不斷緊縮兩岸人員往來，近期更一再杯葛兩岸觀光重啟、頻繁封殺大陸各類交流團赴台。

「歲月留痕 吳邦國工作紀事」一書在描述反分裂國家法制定背景時用了一句話：「樹欲靜而風不止」。這句話今天依然適用。

美軍印太司令部司令帕帕羅日前在夏威夷一場論壇中警告，以當前共軍在台灣周邊舉行的軍演廣泛程度研判，北京很快就能以軍演掩護對台灣發動的攻擊。

如果不想將台灣推入兵凶戰危之中，就別讓北京對和平統一產生「寡婦死兒子」的絕望念頭。

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