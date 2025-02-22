去年4月中斷 陸恢復兩岸共打犯罪通報個案

海基會秘書長羅文嘉去年10月表示，陸方從去年4月起中斷兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議中涉及人身自由案件的通報，但羅文嘉昨天改稱，日前陸方已恢復通報個案，後續是否持續通報，或只是個案通報，他不能確定。

羅文嘉昨天下午在海基會例行記者會上就「鹹粥阿嬤」的黃姓孫子疑似因涉嫌詐欺 在大陸被捕一事與兩岸共打協議通報情況指出，兩岸共打協議，有一段時間大陸沒有通報，但最近又有通報，除了此案還有另外幾個案例有通報。

兩岸共打協議全名為「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，係兩岸兩會 於2009年馬政府時期簽署，當中雙方同意及時通報對方人員被限制人身自由、非病死或可疑為非病死等重要訊息，並依己方規定為家屬探視提供便利。

羅文嘉表示，按照對岸法律，鹹粥阿嬤的孫子其實不能辦理會客，他說有請台商團體表達關心，然後透過了解當事人目前狀態良好。羅文嘉強調，有民代發起捐款給鹹粥阿嬤要讓她去看孫，「我要特別提醒，對岸法律不可能允許家屬和其他人做任何會晤」，（捐款）此舉並沒幫助，甚至可能造成錯誤認知和期待，反而不好。

陸委會主委邱垂正18日受訪時指出，去年1月迄今，陸委會共接獲65件陳情案，其中失聯或遭限制人身自由52件，被留置盤查13件。但據了解，這一數字尚不完整。

兩岸共打協議簽署以來，據我方政府公布的統計，至2024年11月底止，陸方已依共打協議機制，通報我方民眾在中國大陸人身自由遭受限制案件計8126件、非病死及可疑非病死案件計1493件，其中涉及之刑事案件主要類型有詐騙、走私、危險駕駛、毒品 及交通肇事等。