新聞評論／「今日澤倫斯基 明日賴清德」的示警

美國總統川普指責烏克蘭現在的領導層「允許一場本不該發生的戰爭繼續下去」， 賴清德總統（圖）該好好尋思「今日澤倫斯基，明日賴清德」的真諦。（本報資料照片）

美俄外長魯比歐與拉夫羅夫在沙烏地阿拉伯達成四點原則共識，接著川普就在海湖莊園開了記者會，說雙方「談得非常好」，真正博眼球的是他對澤倫斯基的數落。川普指責說，烏克蘭 現在的領導層「允許一場本不該發生的戰爭繼續下去」，但是這場戰爭本就不應該發生。

這席話，賴清德 最應聽進去。因為賴清德如今在兩岸間的作為，都是準備著掀起一場戰爭。當台海戰爭爆發、台灣面臨戰敗的危急時分，台灣也將同樣領受白宮主人的嚴厲訓斥。屆時無論美國總統是誰都會斥責台灣：讓一場本不該發生的戰爭發生。

俄烏戰爭發生時，民進黨及其側翼都在宣揚一個簡化概念：「今日烏克蘭，明日台灣」。

三年後，任何人都應可以看清，「今日烏克蘭，明日台灣」真正的意涵是：被用來當成戰爭代理人的烏克蘭以及未來可能步其後塵的台灣，最終宿命就是被徹底拋棄，不但要不回失去的領土，連地底下埋藏的稀土等礦產資源也要上繳美國，以補償美國軍援。

台灣過去曾鼓吹過「今日烏克蘭，明日台灣」論調的人，現在大都噤若寒蟬，因為它現今的意涵只會讓人覺得毛骨悚然，提它就像是在嚇唬自己。

不過，「明日台灣」其實早就已經開始！美國先讓烏克蘭打仗，再要它拿礦產來抵債。台灣的順序則是倒過來：美國先索求台積電 的技術及投資，等這些都到手了，就可以讓台灣進入戰爭模式，到時台灣就算打成廢墟亦無所謂。

現在的賴清德，幾乎就是三年前澤倫斯基的翻版。

澤氏當時老想著加入北約，賴清德也總幻想有天以一個獨立國家總統的身分走進白宮。這一類脫離了現實土壤的政治幻覺，其實就是白宮讓代理人自甘走上戰場的催眠術。

基輔與台北都將美國為其設定的敵人，自動升級成不共戴天的寇讎，以至於最終失去和平可能。基輔若自始就願與莫斯科商定默契與行動準則，它可依舊保存著烏東四州，甚至克里米亞半島都不會丟；台北若願在一中框架下與北京互動，白宮要動台積電的歪腦筋也將非常吃力。

賴清德如今想以100億美元的軍購討川普歡心，讓他不對台積電下手，恐怕是緣木求魚。川普想要振興的是美國的半導體製造及周邊產業，而不是將總統當傀儡的軍工複合體；更何況，台積電變成「美積電」，又豈是區區100億可以比擬？

如果賴清德不願去探究「今日烏克蘭，明日台灣」的意涵，為了自己好，至少也該好好尋思一下「今日澤倫斯基，明日賴清德」的真諦。