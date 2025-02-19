反映兩岸旅遊困境 華語導遊、領隊報考數雙創新低

今年導遊、領隊報考人數創史上最低紀錄。(記者黃仲明／攝影)

交通觀光 署辦理的導遊、領隊人員評量測驗邁入第2年，報考人數卻創下有史以來新低，今年僅1萬4316人報名，首度跌破1.5萬，其中外語導遊跌破兩千人，而陸客雙向市場遲未開放，華語導遊、華語領隊也分別僅約3500人報考，雙雙創下史上最低紀錄。

導遊協會前理事長許冠濱無奈表示，疫情 時報考人數都沒今年低，當投入這個產業的誘因都不存在時，是台灣觀光發展的警訊。

導遊領隊考試原由考選部負責辦理20年，為使選才及培才機制符合市場導向並因應旅遊市場快速變遷，去年起改由觀光署辦理，每年3月舉行，去年約1萬5000餘人報考，今年卻未因邊境 解封後迎來猛爆式旅遊潮而讓更多人才願意投身相關產業。

根據觀光署統計，今年導遊、領隊人員總報考數共1萬4316人，其中導遊5577人，領隊8739人。

細分華語、外語考試，負責接待外國語種旅客入境旅遊的外語導遊僅1966人報考，而華語的導遊、領隊報考人數也創新低，分別只有3611人及3510人。負責帶國人到非華語系國家旅遊的外語領隊則有5169人。

許冠濱表示，政府說全力拚觀光，卻不斷補貼，方向、做法都錯誤，地方政府拚觀光，也是不停舉辦演唱會、大型活動等，找國外的角色ＩＰ充氣玩偶當活動亮點，砸錢、租版權，非吸引國際觀光客來台的在地亮點，導致負責入境觀光業務的導遊根本沒人願意來考。

暨南大學觀光休閒與餐旅管理學系教授曾永平表示，疫情前觀光相關科系是顯學，全台約有兩百多個觀光相關學系，如今卻因少子化陸續收攤，教育端培養人才少，也致觀光產業缺工。

觀光署表示，少子化導致相關人才較少投入觀光產業，再加上兩岸旅遊市場尚未恢復，亦導致欲報名華語導遊、領隊考生持觀望態度。且因制度變革，由考訓分離改為考訓合一，由本署辦理導遊人員及領隊人員評量，並規定三年內完成訓練，真正欲投入觀光產業之考生才會報名。