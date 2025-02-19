台人領陸居住證 陸委會擬修法納管 台商：恐阻撓正當權益

陸委會主委邱垂正18日證實，將重啟兩岸條例修法工作，把台人申領大陸居住證納入規管。圖為台灣民眾使用居住證購買高鐵票。（中新社）

陸委會主委邱垂正昨日表示，由於台人在大陸申領居住證的案例愈來愈多，陸委會將重啟「兩岸條例」修法工作，把台人申領大陸居住證納入規管，會努力在立法院新會期推出。

目前「兩岸條例」僅針對台人在大陸設籍，領有大陸身分證或護照，列有註銷台灣戶籍的規定。由於申領大陸居住證不須在大陸設有戶籍，並未違反兩岸條例規範。

賴清德 總統14日召開國安高層會議後宣布，為防制大陸統戰、滲透及認知作戰對國安的危害，將持續推動國安法制改革，邱垂正昨日接受廣播節目專訪後受訪證實，將再度推動納管台人領用大陸居住證。

大陸在2018年開放台灣民眾申領居住證，按規定，在陸居住半年以上，符合具合法就業、合法住所、連續就讀等條件之一，即可申領。對此，民進黨政府當時曾有意修正兩岸條例，增訂領用陸方居住證的申報登記機制，對未依期限申報者處以罰鍰，並對機敏人員領證進行管制，但因選舉等因素，未在行政院院會通過。

邱垂正昨指出，現在台人赴陸申領居住證、身分證、定居證的案例愈來愈多，為了提醒台人的自身權益，陸委會正在重新審視兩岸條例修法工作，同時提醒台人赴陸申請各種證件有種種的風險。除了將邀請專家學者提供意見，也會跟社會各界溝通，等到相關的立法工作有一定成果後，會向各界說明。至於是否會在立院新會期推出？他表示「會來努力」。

陸委會17日在社群平台發文指出，大陸誘拉台灣民眾申請「居住證、定居證、身分證」三證，藉由將台灣人「中國公民化」，推進對台融合發展策略，企圖改變兩岸人民身分、戶籍區隔處理的現狀，目的就為了要模糊台灣主權的界線，製造對台行使管轄權的假象。

陸委會主委邱垂正昨表示，將把台人申領大陸居住證納入規管，廈門台商受訪認為，居住證是幫助台人在陸享受平等待遇的工具，此舉是對正當權益的阻撓，呼籲勿「政治掛帥」；北京台青表示，政府若認為危害國安，應拿出具體事證，而非不斷將「統戰」無限上綱，影響正常交流。

大陸全國台企聯常務副會長吳家瑩在廈門發展近30年，他表示，居住證本意是為讓台灣人在大陸生活得更便捷，更具法律保障，促進兩岸民生交流，陸委會這一動作顯然是人為設置不必要的隔閡，阻礙兩岸的正常交流交往。政治化的規管無助於解決問題，反而會進一步加劇兩岸之間的隔閡和誤解。

在北京執業的台灣律師、北京靜理律師事務所執行主任沈杰說，對於不常住大陸的人而言，台灣居民來往大陸通行證（台胞證）已經夠用，但對於常住、在大陸工作發展者，台灣居民居住證（居住證）因有18碼證件號，在辦理社會保險、醫療保險 ，申請電子錢包進行身分認證時，或買高鐵票、飛機票，確實能方便快捷許多，也能避免許多網路身分認證系統資訊不匹配的情況。

因此，沈杰認為，若認為有「國安疑慮」，陸委會應拿出足夠的證據支撐，說清楚、講明白，規管也應符合比例原則，而非無限上綱，畢竟「居住證不等於大陸身分證」，否則按照某些綠營側翼的邏輯，去大陸就會抵擋不了統戰攻勢，「那乾脆連台胞證也禁止，不要交流」。

吳家瑩也強調，台商不希望因為政治因素干擾到生活和工作本身，因為居住證是幫助台灣同胞享受平等待遇的工具，而非政治工具。

此事昨日起也在大陸台灣人群組引起討論。上海某台灣人社群微信 公眾號文章下方，有人留言質疑，「台灣人申請美國綠卡沒事，為什麼申請大陸的居住證要處罰？」也有人認為，居住證在大陸領，台灣查不到，「規管」可能淪為空談。