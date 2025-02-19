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軍費快速灌至GDP3% 藍委批恐違預算編列原則

台灣新聞組／台北19日電
國民黨立委李彥秀質疑，將國防預算的重大軍事投資案改成特別預算，並不會增加整體GDP占比，也不會增加整體對外採購金額，美方是否願意埋單是未定之天。（本報資料照片）
國民黨立委李彥秀質疑，將國防預算的重大軍事投資案改成特別預算，並不會增加整體GDP占比，也不會增加整體對外採購金額，美方是否願意埋單是未定之天。（本報資料照片）

賴清德總統宣示將以編列特別預算方式，將國防預算占國內生產毛額（GDP）比率提高至3%以上。據透露，賴政府可能將已編列在國防預算的潛艦國造、岸置魚叉飛彈系統等重大軍事投資案改成特別預算，或將台美重大軍售案包裹編成特別預算。

國民黨立委李彥秀質疑，將國防預算的重大軍事投資案改成特別預算，並不會增加整體GDP占比，也不會增加整體對外採購金額，唯一目的就是要快速將軍費「灌」到GDP3%，這樣的作法不僅在預算編列程序上有極大討論空間，恐有違反預算編列原則的問題，美方是否願意埋單也是未定之天。

國防部戰規司建軍規畫處處長翁予恒昨天表示，對於特別預算的編列，目前還在研析及整體規畫評估，相關項目在尚未完成建案、未獲得預算前都不會透露。

對於潛艦國造等重大軍事投資案改成特別預算，民進黨立委王定宇表示支持；他說，建造一艘戰艦要花相當長時間，無論是現在已決定要建造的七艘潛艦或未來永續發展，採用特別條例做規範，把預算上限訂好，跨年度執行，就不會因為執政更迭而影響戰力取得。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇說，從「公務預算」變成特別預算確實有前例可循，但是過去的例子是在總預算三讀通過之前，這次總預算已三讀通過，改成特別預算有程序問題待釐清。

王鴻薇表示，先前討論這筆預算時，有人提過全數刪減，因為一編就是14年，今年度「海鯤號」完成測試後再來編列預算會比較合理，也能讓立委掌握海鯤號到底能否完成測試，但民進黨不願意，開始扣紅帽子，若改成特別預算，「公務預算一定要完全減列」。

預算 投資 國民黨

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