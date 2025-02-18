我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王大陸爆砸100萬台幣逃兵 假裝「心臟有問題」

「神鵰俠侶」分了 陳曉、陳妍希宣布離婚：今後各自安好

日本戶籍「國籍欄」增地區 5月起台人可改登記「台灣」

記者雷光涵／綜合18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本法務省5月起在日本戶籍的國籍欄新增「地區」，過去台灣出身者須登記為中國，如今可依個人意願登記為台灣。圖為日本東京出入國在留管理局。（美聯社）
日本法務省5月起在日本戶籍的國籍欄新增「地區」，過去台灣出身者須登記為中國，如今可依個人意願登記為台灣。圖為日本東京出入國在留管理局。（美聯社）

台灣人爭取已久的日本戶籍名稱終於修改了。日本法務省5月起在日本戶籍的國籍欄新增「地區」，過去台灣出身者須登記為中國，如今可依個人意願登記為台灣，不過，此舉可能觸動中日外交關係敏感神經。

根據日本現行制度，日本戶籍僅限於日本人，外國人與日本人結婚，也無法建立自己的戶籍。日籍配偶戶籍婚姻欄內，會記載外籍配偶的姓名與國籍。關於戶籍內對「台灣」的標註問題。據日本1972年與台灣（中華民國）斷交前，法務省1964年發布的規定，台灣出身者的國籍須標示為「中國」。

法務省表示，當時日本與中國大陸尚未建交、未正式承認中華人民共和國，因此無法標記為「中華人民共和國」，同時也認為標示「中華民國」不妥，於是將中台的人民統一標示為「中國」。

台灣出身的外籍配偶一直以來希望標示「台灣」維護自身認同。也有人指出，國際社會普遍將台灣認知為「地區」，現行做法與此不符。法務省將戶籍上「國籍」欄更改為「國籍・地區」。格式修改後，過去登記為「中國」的人，如希望修改為「台灣」，可申請變更。根據台灣內政部發布的婚姻統計，每年大約有800至1000名台灣人與日本人結婚。

日本 中華民國 華人

上一則

台提高國防預算 白宮前國安顧問博明：好的開始

下一則

因應川普關稅戰 宏碁開第一槍 筆電率先漲價

延伸閱讀

轉虧為盈 日本晶片製造商鎧俠股價狂飆19% 創IPO以來單日最大漲幅

轉虧為盈 日本晶片製造商鎧俠股價狂飆19% 創IPO以來單日最大漲幅
日本戶籍國籍欄可填台灣 謝長廷透露幕後推動秘辛

日本戶籍國籍欄可填台灣 謝長廷透露幕後推動秘辛
日本上季經濟成長2.8% 日銀有升息空間 日圓轉升

日本上季經濟成長2.8% 日銀有升息空間 日圓轉升
日本戶籍國籍欄可登記台灣 旅日台人：正名等好久

日本戶籍國籍欄可登記台灣 旅日台人：正名等好久

熱門新聞

台中新光三越氣爆，百貨內部滿目瘡痍狀況曝光。(讀者提供)

台中新光三越疑施工氣爆已4死24傷 初步調查拆卸裝潢釀禍

2025-02-13 02:50
成功大學副校長陳鴻震(左)與台灣大學資訊工程系教授徐宏民被爆同偷吃一女。(擷自台灣大學資工系及成功大學官網)

被爆與台大教授共用美魔女小三 成大副校長回應：不實揣測

2025-02-12 00:05

「特殊管道」早知大S病情？台駐日代表處震怒公開真相

2025-02-10 13:45
1968年，平鑫濤為妻子林婉珍拍的照片。照片中的她笑容燦爛。(皇冠提供)

瓊瑤去年底剛走 平鑫濤前妻林婉珍4日辭世

2025-02-11 00:40
有網友在臉書社團Po文稱「竟然在火車站內等待空間自行插電煎鍋貼」。(記者翁至成／翻攝)

台女火車站「用快煮鍋煎鍋貼」 還邊吃邊跟站務員吵架

2025-02-14 03:00
聯電創辦人曹興誠。記者陳正興／攝影

遭爆與陸小三露骨照 曹興誠嗆：卑劣公布隱私 中共作風

2025-02-17 11:30

超人氣

更多 >
FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉

FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉
好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了

好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷
到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」

到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」
來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世