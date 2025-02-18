我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王大陸爆砸100萬台幣逃兵 假裝「心臟有問題」

「神鵰俠侶」分了 陳曉、陳妍希宣布離婚：今後各自安好

美刪「不支持台獨」趙少康：勿盡信 川普說變就變

記者李成蔭／台北18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中廣前董事長趙少康認為，美國國務院更新美台關係現況內容，應該是談判技巧。（記者曾原信／攝影）
中廣前董事長趙少康認為，美國國務院更新美台關係現況內容，應該是談判技巧。（記者曾原信／攝影）

美國國務院官網更新美台關係現況內容，刪除「不支持台獨」文字。中廣前董事長趙少康昨表示，此舉可能是美國給中共威脅及施壓，是談判關稅的一種手段，台灣不可竊喜，同時也不可盡信美國，看看烏克蘭被搞成什麼樣子，美國總統川普對過去友好的加拿大、墨西哥，也是說變臉就變臉。

趙少康昨上午赴立院出席「搶救AI發展困境座談會」，會前受訪時發表看法。

趙少康分析，其實美國這幾年態度有轉變，「嘴巴這樣說，實際做的事情卻不是這樣」，台灣看得出來，北京也看得出來；不過，因為中共總書記習近平跟川普最近針對關稅問題也還沒通電話，所以美國這種做法也可能是給中共一個威脅、一個施壓。

「看看烏克蘭被搞成什麼樣子？」趙少康指出，美國不可盡信，烏克蘭總統澤倫斯基可能馬上要被出賣了，美國跟俄國談判，居然澤倫斯基不能參加，「這什麼鬼？」那將來美國跟中國談判台灣，台灣也不能參加，美中兩方就決定台灣命運？所以台灣一定要引以為戒。

趙少康認為，美國國務院更新美台關係現況內容，應該是談判技巧，因為要跟大陸談判關稅，所以在科技、政治、軍事、關稅上都採取全面施壓的態度，台灣不可竊喜，應該要準備好，並了解世界趨勢，不要以為台灣跟美國很好，川普說變臉就變臉，什麼朋友跟朋友的情誼，那都不算數。

趙少康 關稅 烏克蘭

上一則

勇鷹高教機失事意外 漢翔：未接獲停產指示

下一則

解放軍聯合戰備警巡 台批陸：意圖台海問題內政化

延伸閱讀

澤倫斯基稱美國想取悅普亭 警告歐洲軍力處弱勢

澤倫斯基稱美國想取悅普亭 警告歐洲軍力處弱勢
傳沙烏地2/21召開阿拉伯峰會 討論川普接管加薩計畫

傳沙烏地2/21召開阿拉伯峰會 討論川普接管加薩計畫
彭博：川普拚復活節前達成俄烏停火 美官員坦言太趕

彭博：川普拚復活節前達成俄烏停火 美官員坦言太趕
美俄官員將會晤 澤倫斯基：不承認烏克蘭不在場協議

美俄官員將會晤 澤倫斯基：不承認烏克蘭不在場協議

熱門新聞

台中新光三越氣爆，百貨內部滿目瘡痍狀況曝光。(讀者提供)

台中新光三越疑施工氣爆已4死24傷 初步調查拆卸裝潢釀禍

2025-02-13 02:50
成功大學副校長陳鴻震(左)與台灣大學資訊工程系教授徐宏民被爆同偷吃一女。(擷自台灣大學資工系及成功大學官網)

被爆與台大教授共用美魔女小三 成大副校長回應：不實揣測

2025-02-12 00:05

「特殊管道」早知大S病情？台駐日代表處震怒公開真相

2025-02-10 13:45
1968年，平鑫濤為妻子林婉珍拍的照片。照片中的她笑容燦爛。(皇冠提供)

瓊瑤去年底剛走 平鑫濤前妻林婉珍4日辭世

2025-02-11 00:40
有網友在臉書社團Po文稱「竟然在火車站內等待空間自行插電煎鍋貼」。(記者翁至成／翻攝)

台女火車站「用快煮鍋煎鍋貼」 還邊吃邊跟站務員吵架

2025-02-14 03:00
聯電創辦人曹興誠。記者陳正興／攝影

遭爆與陸小三露骨照 曹興誠嗆：卑劣公布隱私 中共作風

2025-02-17 11:30

超人氣

更多 >
FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉

FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉
好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了

好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷
到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」

到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」
來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世