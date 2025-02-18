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解放軍聯合戰備警巡 台批陸：意圖台海問題內政化

記者程嘉文／台北18日電
解放軍海空軍16日在台灣周邊海空域發動聯合戰備警巡。圖為解放軍空警-500電戰機。（圖／國防部提供）
解放軍海空軍16日在台灣周邊海空域發動聯合戰備警巡。圖為解放軍空警-500電戰機。（圖／國防部提供）

解放軍海空軍周日上午在台灣周邊海空域發動「聯合戰備警巡」，國防部昨發布新聞稿，批評北京當局意圖將台灣海峽納入其主權範圍，製造「台海問題內政化」假象，其窮兵黷武心態，是當前和平穩定的「唯一且最大」威脅；各友盟國家派出艦艇在此自由航行，正是以具體行動凸顯台灣海峽的法律地位。

依國防部統計，到昨晨6時為止，共偵獲48架次共機出海，其中28架次越過海峽中線及延伸線；海上有軍艦9艘、公務船1艘。

國防部新聞稿批評，解放軍以近日美、加等國軍艦航經台海為由，發動聯合戰備警巡；然而，台灣海峽絕非中國主權範圍，友盟國家在此自由航行，正是以具體行動，凸顯其法律地位。

今年以來，解放軍已實施過7次聯合戰備警巡，時間分別是1月2、7、14、22日，以及2月2、5、16日。

國防部表示，中華民國為主權獨立國家，係公認的客觀事實，陸方惡意扭曲台方法律定位，片面頒布相關「法令」，意圖形塑「台海問題內政化」的假象，不僅悖離國際法及兩岸現實，更嚴重影響區域和平穩定及航行安全；且台海和平穩定不只涉及台灣，更是全球自由民主國家共同關切的議題，解放軍任何蓄意製造台海緊張情勢的作法，都將對全球安全造成實質威脅、破壞和平穩定，坐實「中國威脅論」、「麻煩製造者」惡名。

國防部並指出，國軍將持續戮力建軍備戰，增強不對稱嚇阻戰力；運用聯合情監偵手段，嚴密掌握周邊海、空域動態，並檢派適切兵力應處。

國防部 解放軍 中華民國

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