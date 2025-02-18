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黑白集／美刪加「不支持台獨」 兩岸付代價

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美國國務院更新官網美台關係現狀內容，刪除美國「不支持台獨」等文字，引發關注。(取材自美國務院官網)
美國國務院更新官網美台關係現狀內容，刪除美國「不支持台獨」等文字，引發關注。(取材自美國務院官網)

美國國務院更新官網「美台關係現況」內容，刪去「不支持台獨」字句。外交部表態，「歡迎展現正面立場」；民進黨立委王定宇則說，這是「突破框架」。不過，這真的是「正面立場」、「突破框架」，還是別有所圖？

相同的事，三年前拜登政府也曾做過，當時綠營反應如出一轍，大讚「美國對台立場重大轉變」。但一個月後，國務院官網又把「不支持台獨」悄悄加回。而且不管如何刪加，美方都說「立場沒改變」。

比起拜登政府，川普對外政策更「簡單粗暴」，不再用「民主價值」當包裝，而是以「美國利益優先」出發。近來更以關稅為武器，發動對全世界貿易戰，台灣亦未倖免。川普政府忽然「改文」，不無讓美中台關係虛懸之意，使自己能周旋其中，獲取利益。

民進黨「求獨」，大陸「反獨」，眾所周知。川普政府「刪不支持台獨」，陸方必想方設法，要美方將話「加回去」。賴政府則必傾盡全力，盼勿再重演「刪了又加」歷史。刪加之間，兩岸各得付出多少代價，恐怕才是值得推敲之處。

何況，即使白紙黑字「支持」，也未必可信。至於「不反對」與「支持」，更非等號。當年美國也曾信誓旦旦，支持烏克蘭「加入北約」、「堅決抵抗俄羅斯到底」，如今卻全拋諸腦後。望文生義，又有何用？（轉載自聯合報）

川普 國務院 拜登

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