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台提高國防預算 白宮前國安顧問博明：好的開始

記者張文馨／台北18日電
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白宮前副國安顧問博明（左）17日在總統府拜會賴清德總統（右）。（圖／總統府提供）
白宮前副國安顧問博明（左）17日在總統府拜會賴清德總統（右）。（圖／總統府提供）

為因應美國總統川普新政，賴清德總統上周召開國安高層會議宣示，要以特別預算方式讓國防預算達到GDP的3%；白宮前副國安顧問博明（Matthew Pottinger）昨日拜會賴總統時說，這將可使台灣的防衛占比與美國接近，「對我們兩國來說都是好的開始，以持續建構我們的嚇阻力量。」

博明與已退役的海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）一道訪台，昨日到總統府拜會賴總統，與外交部長林佳龍和國安會秘書長吳釗燮等人交流嚇阻（deterrence）等安全議題。

賴總統表示，台灣未來會持續提升自我防衛力量，也期盼跟美國在安全、經貿和能源等領域進一步強化夥伴關係，並加強在關鍵及創新科技的合作，一起打造安全與堅韌的「非紅供應鏈」，確保台灣、美國與全球民主夥伴，持續保有科技優勢。

博明提到，賴總統剛剛宣示要提升台灣的防衛預算至GDP的3%以上，這點與美國國防支出類似，對美國與台灣都是好的開始，以持續建構嚇阻力量。

相較賴總統宣示防衛支出占比3%的目標，美國國防預算占GDP的比率卻是從2020年的3.1%一路調降至去年的2.7%。

博明說，賴總統提到「靠實力達到和平」，適用當前的美國與台灣，以應對威權主義的崛起。

此外，台灣國安人士表示，賴總統14日召開的國安高層會議早在農曆年前就開始籌備，不只是應對川普新政，也是因應國際變局帶來的影響。

這名國安人士說，賴總統在會中的裁示與國際基調和節奏一致，如歐洲國家也開始調升他們的防衛支出、以及國際友盟對於安全議題間的彼此合作；由此可見，賴總統有相當清楚的戰略藍圖，台灣應對國際變局，有很高的戰略自信與定性，民眾可以放心。

預算 博明 川普

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