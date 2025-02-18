台積電傳遭美施壓 台方國安高層：不會強迫產業

賴清德總統日前闡述國際經貿現況，表示將深化台美關係，並啟動相關規畫因應。（本報資料照片）

市場盛傳美國施壓台積電 與英特爾合作，外界關注政府態度。國安高層昨日指出，所有產業一定會在全球布局考量下規畫，政府需協助了解全球布局，並替產業解決困難，態度上不會強迫台灣產業。

國安高層強調，政府與美方的討論，同樣必須符合台灣核心利益，會在此基礎上與美方達到交集。

美國總統川普提出對等關稅 ，並點名台灣搶走美國晶片生意，揚言對台灣晶片課徵關稅，此時傳出台積電將與英特爾合作，引發市場關注。

國安高層指出，賴清德總統在日前談話已開門見山闡述國際經貿現況，並提三大因應措施，不僅要深化台美關係，並即刻啟動相關規畫，由行政院全面盤點台美貿易合作機會，未來將透過雙方緊密合作，擴大對美投資 與採購，促進雙邊貿易平衡，同時也提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。

國安高層表示，簡單來說，美國當前是在維護利益，台灣做這些事情也是在因應全球相應的挑戰。

就產業面來說，國安人士分析，半導體產業是整體供應鏈一環，台美之間是「互惠互利」、互補關係，並非競爭關係。例如環球晶已宣布在美投資40億美元，聯電也跟美國科技大廠研發合作等，由此可見，台灣是美國不可或缺的夥伴，且有能力與意願跟美國政府合作。

至於針對台積電在美國產業布局，國安人士強調，不管是不是台積電，所有產業一定會在全球布局考量下規畫，政府需協助了解全球布局，並在過程中替產業解決困難，這是政府責任。

國安人士日前提及，政府對於半導體產業赴美，沒有紅線問題，國安高層昨日進一步解釋，這是指與美方討論，同樣須符合台灣核心利益，在此基礎上與美方達到交集，但「紅線」的概念是不好的。

外界高度關注關稅戰，國安高層強調，國安團隊一直都有評估，目前「風險可控」，會持續準備各項推演，隨時調整政策，做最好的因應。對於擴大對美投資，行政院已在盤點，態度上不會強迫台灣產業，現階段是盤整探詢國內有意願廠商，屆時將彙整廠商希望投資標的、規模。

國安高層強調，台美溝通順暢，川普政府當中無論是已上任或宣布人事，很多都是長期的好朋友，國安團隊持續跟美方有緊密合作，有信心維護且加強與美方關係。