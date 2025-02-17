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美官網刪文字 台灣前外長程建人：不必過度解讀

記者程嘉文、李成蔭／台北17日電
川普政府上任後，美國國務院13日更新官網美台關係現狀內容，刪除美國「不支持台獨」等文字，引發關注。(取材自美國務院官網)
川普政府上任後，美國國務院13日更新官網美台關係現狀內容，刪除美國「不支持台獨」等文字，引發關注。(取材自美國務院官網)

美國國務院網站上，描述對台關係的「事實清單」（fact sheet）文字調整，刪除不支持台獨文字，但新增兩岸分歧應由雙方人民都能接受的方式解決。台外交部前部長程建人說，美方的中國政策仍然奠基於三公報、台灣關係法、六項保證等；歷任美國政府描述對華關係時，措辭常會有一些變化，「不支持台獨」在歷來這類文字中時有時無；至於兩岸問題應由雙方人民接受方式解決，則是美方一貫的立場，不是新主張。

程建人說，國務院的文字敘述中，仍保持「一中政策」與「反對片面改變現狀」等基本元素。這次未寫出「不支持台獨」，獨派人士不必因此特別感到高興，認為美國對台獨的尺度放寬；另一方面，對岸也可能會對此有意見，可能影響接下來華府與北京的互動。總之，事情值得關注，但不必作過度的解讀。

國民黨立法院黨團認為，對美關係真正問題在於政府應分析產業影響及拿出對策，對於台積電被課稅或要求買美國武器等情況，也應以國人、國家利益為主做反駁及談判，才是現階段最務實的。

國民黨團書記長王鴻薇分析，其實這也不需要大驚小怪，川普政府很多東西都是拿來交易，像是關稅、台海局勢等都是談判手法之一，也許過幾天中方與美方談完條件，相關文字又放回，甚至也可能出現更刺激的言論，這都是美中交易的籌碼。

王鴻薇認為，對台灣來說，與美國關係還是要聚焦真正務實問題，比如現在報復性關稅風暴中，台灣會有哪些產業遭受影響，政府都沒有告訴大家；台積電等半導體產業，究竟是要大舉赴美，還是將技術交給美國？政府應該要拿出相關對策，才是現在最重要的。

國民黨立委林沛祥也說，與美國關係上，還是要以務實態度來看，像川普講對台灣半導體課100%關稅、強硬要求拿10%GDP買美國武器，這些是否屬實？中華民國政府又應如何應對？面對這種相對無理蠻橫如勒索的行為，政府應該以國人、國家利益為主，做一定程度反駁及談判。

至於「美台關係現況內容」最新版本加強了支持台灣國際參與的語氣，林沛祥表示，不需要那種場面話，台灣、中華民國現在最需要務實外交，面對世界新局需拿出務實手段，不需要一天到晚玩文字遊戲、意識形態，台灣的國際地位、國際戰略方式都會受到相當大的損害。

民眾黨立委林憶君指出，川普重返白宮強調美國利益優先，國務院因應國際局勢變化微調文字內容是正常之舉，我國仍須進一步觀察局勢變化，尤其當中加入「期待兩岸分歧能夠以和平、非脅迫的方式……解決」，是否暗示川普政府顧及兩岸敏感神經尚待觀察，不宜過早下定論。

川普 國務院 國民黨

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