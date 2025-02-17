國務院刪「不支持台獨」 朱立倫期待兩岸穩定

國民黨主席朱立倫16日出席「新住民回娘家蛇年新春團拜」，會後受訪表示，台灣要穩定兩岸關係，透過對話交流能創造和平的環境。（記者林伯東／攝影）

美國國務院 13日更新在官網上的美台關係現況內容，刪除美國「不支持台獨」等文字；國務院發言人表示，這只是例行更新，美國的態度沒有改變。國民黨主席朱立倫昨天表示，期待穩定兩岸關係，透過對話交流創造和平的環境，相信這也是美方立場。

朱立倫昨在國民黨中央黨部出席新住民蛇年新春團拜，他在會後受訪表示，美國國務院發言人已表達，他們的立場都是一致的；最重要的，台灣自己也要穩定兩岸關係，透過對話交流能創造和平的環境，任何改變現狀或者製造衝突都是不應該的，這就是大家所期待的，他相信也是美方主要的立場。

民眾黨 主席兼立法院黨團總召黃國昌 表示，樂見美國總統川普支持台灣、強化台美關係，希望未來有更實質且緊密的合作。

黃國昌指出，自己在2012至2013年獲得美國國務院邀請，赴美擔任傅爾布萊特學者計畫（Fulbright scholar），深刻體認到這樣的交流，有助於促進台美人民相互理解，並且形成更緊密的合作關係，民眾黨希望推動台美間在各領域、各層面的人才流動與彼此學習。

黃國昌也說，樂見美國持續支持台灣，有意義地參與國際組織，希望讓台灣人民的聲音被聽見，也使台灣在國際社會中扮演更重要的角色。

黃國昌表示，展望台美在經貿、科技、文化及教育，希望未來有更實質且緊密的合作，共同促進兩國人民福祉，民眾黨樂於扮演更積極的推手，而今年也將籌劃前往華府參訪，預計與各界人士有更多深入交換意見的機會，為台美關係的強化貢獻心力。