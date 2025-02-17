美國務院刪不支持台獨 綠委認突破框架、能起領導作用

美國務院刪不支持台獨文字，民進黨立委王定宇認為突破框架。（本報資料照片）

美國國務院 日前更新官網的美台關係現況，刪除美國「不支持台獨」等文字。民進黨 立委王定宇直呼是「突破框架的改變」，文書內容將台灣定義成民主政治實體、美國重要夥伴，同時將中國視為戰略競爭關係，經貿關係也提升一步，未來如何落實為政見值得審慎觀察。

民進黨立委陳冠廷認為，儘管後續影響還要觀察分析，但此舉具正面意義，對其他歐洲、亞太夥伴起到領導作用，台灣要捉緊時機，確保有足夠的安全力量。

陳冠廷指出，川普政府對中國的「系統性」威脅有非常清晰的認知，且對於台灣的支持不斷上升，不管是實質或象徵意義都在上升，非常歡迎刪除「不支持台灣獨立」的部分。

陳冠廷認為，效果影響還是要再觀察分析，但是美國的舉動可以給其他歐洲亞太夥伴起到領導作用，許多國家都在觀察，也正因為如此、美方的這些舉動都有正面意義，此時更要捉緊時機，確保台灣有足夠安全力量。

王定宇說，文書中拿掉「不支持台獨」字樣，改以反對任何武力脅迫改變台灣現況，若要改變現況必須尊重台灣人民意願；另針對支持台灣自我防衛、提供資源，過去是提供資源給台灣人民，這次將人民拿掉，變成提供資源給台灣。

另在台灣國際參與部分，王定宇指出，過往是支持台灣有意義的參與國際組織、推動台灣參加非以國家為入會資格的國際組織，現在改為支持台灣有意義的國際參與，並成為會員，這正是美國國務卿 盧比歐長期推動的友台方案，這次寫在美台關係文書裡面，未來將成為政策導引。