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美國務院官網刪不支持台獨 AIT：長期反對片面改變現狀

中央社／台北16日電
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美國在台協會。（記者曾學仁／攝影）
美國在台協會。（記者曾學仁／攝影）

美國國務院日前更新美台關係現況，刪除「不支持台獨」文字。美國在台協會今天表示，美方長期反對片面改變現狀，不回應每個假設性問題，但「中國是當前對台海和平和穩定的唯一且最大威脅」。

美國國務院13日更新官網的美台關係現況，刪除美國長年來的立場「不支持台獨」，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決。國務院2022年5月曾移除「不支持台獨」、「台灣是中國的一部分」等文字，約1個月後，國務院又加入「不支持台獨」段落。

美國在台協會（AIT）發言人回覆中央社記者提問表示，美方長期表態反對片面改變現況，因此不回應每個假設性問題，而「中國是當前對台海和平和穩定的唯一且最大威脅」。

AIT說明，美國國務院定期更新美台關係現狀，公告周知美國與台灣的非官方關係。

AIT再度重申，美國維持遵守一中政策，這項政策是以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為指引，美國致力維持台海和平與穩定，反對任何單方面改變現況的舉措，並支持兩岸對話，期待兩岸分歧能透過和平、免於威脅且為兩岸民眾所接受的方式解決。

國務院 AIT 一中政策

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