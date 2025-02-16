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美國務院刪不支持台獨 朱立倫：穩定兩岸關係是大家期待

記者鄭媁／台北即時報導
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國民黨主席朱立倫在國民黨中央黨部出席新住民蛇年新春團拜。(記者鄭媁／攝影)
國民黨主席朱立倫在國民黨中央黨部出席新住民蛇年新春團拜。(記者鄭媁／攝影)

美國國務院13日更新在官網上的美台關係現況內容，刪除美國「不支持台獨」等文字；國務院發言人表示，這只是例行更新，美國的態度沒有改變。國民黨主席朱立倫今天表示，期待穩定兩岸關係，透過對話交流創造和平的環境，相信這也是美方立場。

美國國務院官網定期更新美國與各國家和地區的關係狀況；國務院13日再度更新美台雙邊關係「事實清單」（fact sheet），內容指出，美國反對兩岸任何一方片面改變現狀，並指美國期待兩岸分歧能以和平方式解決，不受到脅迫，且兩岸人民都能接受的方式，取代原來的內容，「我們不支持台獨；我們期盼兩岸分歧能以和平方式解決」。

朱立倫今在國民黨中央黨部出席新住民蛇年新春團拜，他在會後受訪表示，美國國務院發言人已表達，他們的立場都是一致的；最重要的，台灣自己也要穩定兩岸關係，透過對話交流能創造和平的環境，任何改變現狀或者製造衝突都是不應該的，這就是大家所期待的，他相信也是美方主要的立場。

此外，民眾黨主席補選由民眾黨立院黨團總召黃國昌勝出，朱立倫說，祝福黃國昌主席帶領台灣民眾黨黨務一切順利，他昨天在第一時間也表達祝賀，相信不管在立法院黨團或者是在各地方，都有很多大家共同努力的，尤其是共同為台灣民眾能過好日子，推出很多重要的民生法案共同團結努力，讓台灣更好。

國務院 民眾黨 朱立倫

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