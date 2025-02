美刪「不支持台獨」學者：有討論空間

中華戰略學會資深研究員張競認為,美國國務院13日更新官網中有關美台關係現況的介紹,刪除「不支持台灣獨立」的句子,算不算從不支持台獨轉化到反對台獨,有討論空間。(本報資料照片)

美國國務院 13日更新官網中有關美台關係現況的介紹,刪除「不支持台灣獨立」的句子,新增「兩岸分歧應由和平方式解決,不受到脅迫,且由兩岸人民都能接受的方法。」對此,中華戰略學會資深研究員張競今在臉書發文表示,這算不算從不支持台獨轉化到反對台獨?確實具有討論空間。

張競列出他個人的三點解讀:一、台灣未來不是僅由在台灣2300萬台灣鄉親所能決定,而必須in a manner acceptable to the people on both sides of the Strait;這算不算從不支持台獨轉化到反對台獨?確實具有討論空間。二、美國國務院正式確認海峽對岸對於台灣未來有發言權。三、其實這些政策論述算不算是對「兩岸互不隸屬」或是「中華人民共和國與中華民國 互不隸屬」間接駁斥,其實亦有值得討論空間。

川普 政府最新版內容也加強支持台灣國際參與的語氣,提到「美國將持續支持台灣有意義地參與國際組織,包括在適當情況下成為正式會員」。川普前任拜登政府的國務卿布林肯版本中稱,「美國將持續支持台灣加入不要求國家地位的國際組織,並鼓勵台灣有意義地參與無法加入的組織」。

另外,新版提到與五角大廈合作。文中指出,美國依照「台灣關係法」提供必要的防衛物資與服務,使台灣維持足夠能力自衛,並有能力抵抗任何訴諸武力或其他形式的脅迫。