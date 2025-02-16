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美刪「不支持台獨」學者：有討論空間

台灣新聞組／台北16日電
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中華戰略學會資深研究員張競認為，美國國務院13日更新官網中有關美台關係現況的介紹，刪除「不支持台灣獨立」的句子，算不算從不支持台獨轉化到反對台獨，有討論空間。（本報資料照片）
中華戰略學會資深研究員張競認為，美國國務院13日更新官網中有關美台關係現況的介紹，刪除「不支持台灣獨立」的句子，算不算從不支持台獨轉化到反對台獨，有討論空間。（本報資料照片）

美國國務院13日更新官網中有關美台關係現況的介紹，刪除「不支持台灣獨立」的句子，新增「兩岸分歧應由和平方式解決，不受到脅迫，且由兩岸人民都能接受的方法。」對此，中華戰略學會資深研究員張競今在臉書發文表示，這算不算從不支持台獨轉化到反對台獨？確實具有討論空間。

張競列出他個人的三點解讀：一、台灣未來不是僅由在台灣2300萬台灣鄉親所能決定，而必須in a manner acceptable to the people on both sides of the Strait；這算不算從不支持台獨轉化到反對台獨？確實具有討論空間。二、美國國務院正式確認海峽對岸對於台灣未來有發言權。三、其實這些政策論述算不算是對「兩岸互不隸屬」或是「中華人民共和國與中華民國互不隸屬」間接駁斥，其實亦有值得討論空間。

川普政府最新版內容也加強支持台灣國際參與的語氣，提到「美國將持續支持台灣有意義地參與國際組織，包括在適當情況下成為正式會員」。川普前任拜登政府的國務卿布林肯版本中稱，「美國將持續支持台灣加入不要求國家地位的國際組織，並鼓勵台灣有意義地參與無法加入的組織」。

另外，新版提到與五角大廈合作。文中指出，美國依照「台灣關係法」提供必要的防衛物資與服務，使台灣維持足夠能力自衛，並有能力抵抗任何訴諸武力或其他形式的脅迫。

國務院 川普 中華民國

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