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新聞評論／烏克蘭棋子變棄子 台灣能擋川普交易？

聯合報社論
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賴清德總統（圖）曾說，台灣人的防衛意志，是世界決定是否支持台灣的關鍵，但莫忘澤倫斯基已苦撐三年。（本報資料照片）
賴清德總統（圖）曾說，台灣人的防衛意志，是世界決定是否支持台灣的關鍵，但莫忘澤倫斯基已苦撐三年。（本報資料照片）

美國總統川普和俄羅斯總統普亭通話，雙方同意結束俄烏戰爭；川普接著致電烏克蘭總統澤倫斯基，澤倫斯基也渴望和平。隨後美國團隊將分別與俄烏協商停戰事宜。但歐盟擔心川普和普亭達成「骯髒交易」，澤倫斯也強調不接受美俄在沒有烏克蘭參與下達成的和平協議。然而，川普和普亭的通話，幾乎已經確定了歐盟被邊緣化，而澤倫斯基和烏克蘭成為棄子的命運。

如果不算2014年的併吞克里米亞，從2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭開始，俄烏戰爭已經打了整整3年，深刻地改變了國際關係體系和全球政治經濟的面貌。這場第二次世界大戰以來最大規模的武裝衝突，造成了數十萬人傷亡、數百萬難民危機，全球經濟、糧食及能源均受到嚴重打擊；而烏克蘭則付出了最慘重的代價，家毀人亡難計數，還可能永久失去約2成的國土。

澤倫斯基提議烏俄交換失土，要以烏克蘭所占的400多平方公里俄國領土，交換俄國占領的11萬多平方公里烏克蘭土地，當然遭到俄羅斯一口回絕。美國新任國防部長赫塞斯更表示，烏克蘭要奪回失土、恢復2014年前版圖是不切實際的目標。川普也說，烏克蘭想收復失土和加入北約都不切實際。川普幾乎接受了普亭的所有條件，徹底打破澤倫斯基和烏克蘭的最後幻想。

更難堪的是，川普並未承諾烏克蘭作為談判中的平等夥伴地位，澤倫斯基上了張完全傾斜的談判桌。而美國不僅迫和，還強索軍援、調停及戰後安全的代價。川普明碼開價，要求烏克蘭以5000億美元的稀土礦物，作為美國大量軍援的回報；川普派到烏克蘭洽談「經濟合作協議」的美國財政部長貝森特則說，基輔若與華府達成礦產協議，等於烏克蘭能在戰後擁有「安全盾牌」。但赫塞斯卻已表明，美軍不會部署烏克蘭。

川普競選時曾經責備澤倫斯基「根本不應該讓戰爭開打」，並指拜登「唆使」這場俄烏戰爭。雖然川普刻意開脫普亭侵略的責任，但從顏色革命到代理人戰爭，烏克蘭渴求脫俄入歐、加入北約，寧為美國抗俄先鋒，被政客一步步推向戰爭陷阱；而一旦美國想結束這場代理人戰爭，烏克蘭馬上從棋子變成棄子。

民進黨政府極力駁斥「今日烏克蘭，明日台灣」的比喻，但沒上餐桌而上了菜單的烏克蘭，能給台灣的啟示，如今看得更清楚了。如果澤倫斯基根本不應該讓戰爭開打，那麼，是誰讓台灣變成世界最危險的地方？

民進黨兩位總統，蔡英文與賴清德都強調，台灣是棋手，不是棋子；蔡英文日前接受專訪，更以任內能與川普政府打交道自豪，並對賴清德下指導棋。但蔡英文自絕於兩岸關係，台灣只能淪為美國抗中棋子；賴清德意識形態僵硬尤甚，美國抗中大船轉彎，台灣卻似難回頭。然而國際媒體紛紛警告，川普恐拿台灣當籌碼與北京交易。

因應川普變局，賴清德召開國安高層會議，表示將提高國防預算，打造全球民主供應鏈；但那點國防預算還搆不上保護費要求，而民主聯盟廢弛，供應鏈更脆弱，川普再骯髒的交易，都會強迫台灣吞下。尤其川普指責台灣偷走美國的晶片生意；在川普眼裡，台積電成為美積電只算晶片回歸，台灣憑恃的矽盾，交易地位恐不如烏克蘭稀土的安全盾牌。可悲的是，蔡英文把台積電當伴手禮，賴清德會把台積電當貢禮嗎？

賴清德強調，台灣人的防衛意志，是世界決定是否支持台灣的關鍵。賴清德在嘲笑澤倫斯基苦撐三年的抗俄意志嗎？（節錄自聯合報社論）

烏克蘭 川普 澤倫斯基

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