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占股權7成 台積電外資料拒跳英特爾錢坑

記者陳儷方／台北16日電
傳台積電應川普政府要求，考慮經營英特爾美國廠，圖為英特爾在美國加州聖塔克拉拉總部的招牌。（路透）
傳台積電應川普政府要求，考慮經營英特爾美國廠，圖為英特爾在美國加州聖塔克拉拉總部的招牌。（路透）

美國投資圈盛傳美國政府將施壓台積電英特爾合組公司，以搶救這家美國本土半導體公司，不過，投資專家分析，即使台積電高層同意想辦法救英特爾，台積電的股東們應該不會同意跳錢坑，台積電股權7成是外資，並非台資，美國政府對台灣政府施壓，恐怕不會很有用。

同為半導體公司，但台積電與英特爾走向不同命運，AI（人工智慧）風潮崛起後，台積電在高階製程領域獨領風騷，但英特爾慘況連環爆，美國政府正在設法拯救這家美國的晶片龍頭。

投資專家分析，美國政府應該已經在美國境內各家公司詢問過，找不到人接手，不得已才要找台積電，但台積電並非董事長魏哲家說了算，重大投資案須獲得股東會的支持，台積電股權有7成是外資，外資極為清楚拯救英特爾是錢坑，就算救起來了，還有可能分食台積電的市場，影響台積電股東的利益。

如果台積電不得已得幫美國政府救英特爾，分析台積電與英特爾未來關係的可能性，合組公司的機會不大，出資收購英特爾晶圓廠的機會也小，專家認為，以技術合作模式，直接拉拔英特爾升級、掌握先進製程，這可能才是美國政府最想要的，達成把晶片製造技術及產業留在美國本土的目的。

如果回應了美國政府的許願，台積電不就得乖乖奉上自己的技術核心？專家表示，即使是技術合作模式，也有避免快速縮短英特爾學習曲線的辦法，但成果能否成功複製，就得看英特爾自己的能力，與台積電無關。

如果英特爾透過美國政府施壓，取得台積電的強力外援，不僅重新站起來，還有能力分食台積電的市場，成為台積電的對手，則台積電的市占、營收、獲利是否會受到影響，關鍵要看AI續航力。

專家分析，AI應用若能繼續擴大與普及，市場就會愈做愈大，即使台積電的市占率被自己扶植的英特爾分食搶走，營收規模及獲利不見得就一定萎縮。

台積電 英特爾 投資

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