我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／靠社安金生活7年 5省錢訣竅養房

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

台積傳擬接手營運英特爾廠 美官員：川普可能不支持

編譯茅毅、徐榆涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
傳台積電正考慮接手營運英特爾的晶片廠。圖為台積電的美國亞利桑那州廠。（圖／台積電提供）
傳台積電正考慮接手營運英特爾的晶片廠。圖為台積電的美國亞利桑那州廠。（圖／台積電提供）

彭博資訊14日引述一位知情人士報導，應川普政府官員要求，台積電正考慮取得美國英特爾晶片廠控股權。一位白宮官員同日則向路透指稱，川普政府可能不會支持由某個外國實體來營運英特爾的晶片廠。

前述人士指稱，川普政府官員在與台積電的近幾次會議中，提出兩家公司間進行交易的構想，台積電也接受，但尚不清楚英特爾是否對交易持開放態度。

該人士說，談判現處於初期階段，潛在合作夥伴關係結構迄未定案，但計畫的結果，將是台積電全面營運英特爾的美國半導體廠，化解英特爾惡化中的財務問題，英特爾為此已被迫裁員，限縮其在全球擴張營運的計畫。

該人士說，相關安排除了來自美國政府的支持，可能還包括讓幾家美國的主要晶片設計公司入股。這代表此1合資公司將不只是由一家外國公司擁有。對此，台積電及英特爾皆婉拒置評。

白宮官員則對路透說，川普政府支持外國企業在美投資和從事建設，但不太可能支持外國企業營運英特爾工廠。對川普團隊和兩家公司會談，並提出前述構想的消息是否屬實，以及台積電能否藉由一個總部設在美國的聯合實體，參與英特爾的晶片廠，該官員均未立即置評。

紐約時報也引述四位消息人士報導，英特爾正與川普政府合作，計畫將其幾座晶片廠的營運移交給台積電。英特爾董事會獨立主席耶里過去幾月已與川普政府官員及台積電高層談過1項交易，將英特爾的製造業務，與其半導體設計及產品業務分拆。

台積電將和可能包含私募股權公司、其他科技公司在內的投資聯盟，一起取得英特爾製造業務的控制權，並持有該業務的多數股權。兩位知情人士對紐時指稱，川普政府已鼓勵台積電進行此一交易。美國準商務部長盧特尼克已參與相關談話，並視之為他新職的最重要挑戰之一。

路透報導說，此交易雖仍在未定之天，但可能給英特爾一線生機。據國際金融服務供應商「貝雅」分析師吉拉日前發布的投資報告，台積電將派工程師至英特爾的3奈米／2奈米晶圓廠提供專業知識，以確保這座晶圓廠與英特爾的後續生產計畫可付諸實行。

該報告提到這座晶圓廠還可分拆為新實體，由兩家公司共有，台積電則負責營運。此實體將可獲美國晶片與科學法補助。但吉拉也寫道，該消息未獲得證實。

英特爾 台積電 川普

上一則

新聞評論／烏克蘭棋子變棄子 台灣能擋川普交易？

下一則

慕尼黑網路安全會議 唐鳳：數位治理台灣能幫忙

延伸閱讀

馬斯克鋒芒太露？川普：媒體無法離間我們的關係

馬斯克鋒芒太露？川普：媒體無法離間我們的關係
防長赫塞斯訪歐洲惹惱盟友 川普評價：表現出色

防長赫塞斯訪歐洲惹惱盟友 川普評價：表現出色
積案超過370萬件 20位聯邦移民法官被川普政府裁了

積案超過370萬件 20位聯邦移民法官被川普政府裁了
友台派歐布萊恩 回鍋川普政府 曾任白宮國安顧問

友台派歐布萊恩 回鍋川普政府 曾任白宮國安顧問

熱門新聞

台中新光三越氣爆，百貨內部滿目瘡痍狀況曝光。(讀者提供)

台中新光三越疑施工氣爆已4死24傷 初步調查拆卸裝潢釀禍

2025-02-13 02:50
成功大學副校長陳鴻震(左)與台灣大學資訊工程系教授徐宏民被爆同偷吃一女。(擷自台灣大學資工系及成功大學官網)

被爆與台大教授共用美魔女小三 成大副校長回應：不實揣測

2025-02-12 00:05

「特殊管道」早知大S病情？台駐日代表處震怒公開真相

2025-02-10 13:45
因毒品等案件被通緝的「太陽花女王」劉喬安，在美國落網將遭遣返。(本報資料照片)

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

2025-02-07 21:44
1968年，平鑫濤為妻子林婉珍拍的照片。照片中的她笑容燦爛。(皇冠提供)

瓊瑤去年底剛走 平鑫濤前妻林婉珍4日辭世

2025-02-11 00:40
有網友在臉書社團Po文稱「竟然在火車站內等待空間自行插電煎鍋貼」。(記者翁至成／翻攝)

台女火車站「用快煮鍋煎鍋貼」 還邊吃邊跟站務員吵架

2025-02-14 03:00

超人氣

更多 >
不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」
聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站

聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站
高凌風女兒紐約完婚 嫁台裔美籍艾美獎導演

高凌風女兒紐約完婚 嫁台裔美籍艾美獎導演
紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居

紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居
普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話