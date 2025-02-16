台積傳擬接手營運英特爾廠 美官員：川普可能不支持

傳台積電正考慮接手營運英特爾的晶片廠。圖為台積電的美國亞利桑那州廠。（圖／台積電提供）

彭博資訊14日引述一位知情人士報導，應川普 政府官員要求，台積電 正考慮取得美國英特爾 晶片廠控股權。一位白宮官員同日則向路透指稱，川普政府可能不會支持由某個外國實體來營運英特爾的晶片廠。

前述人士指稱，川普政府官員在與台積電的近幾次會議中，提出兩家公司間進行交易的構想，台積電也接受，但尚不清楚英特爾是否對交易持開放態度。

該人士說，談判現處於初期階段，潛在合作夥伴關係結構迄未定案，但計畫的結果，將是台積電全面營運英特爾的美國半導體廠，化解英特爾惡化中的財務問題，英特爾為此已被迫裁員，限縮其在全球擴張營運的計畫。

該人士說，相關安排除了來自美國政府的支持，可能還包括讓幾家美國的主要晶片設計公司入股。這代表此1合資公司將不只是由一家外國公司擁有。對此，台積電及英特爾皆婉拒置評。

白宮官員則對路透說，川普政府支持外國企業在美投資和從事建設，但不太可能支持外國企業營運英特爾工廠。對川普團隊和兩家公司會談，並提出前述構想的消息是否屬實，以及台積電能否藉由一個總部設在美國的聯合實體，參與英特爾的晶片廠，該官員均未立即置評。

紐約時報也引述四位消息人士報導，英特爾正與川普政府合作，計畫將其幾座晶片廠的營運移交給台積電。英特爾董事會獨立主席耶里過去幾月已與川普政府官員及台積電高層談過1項交易，將英特爾的製造業務，與其半導體設計及產品業務分拆。

台積電將和可能包含私募股權公司、其他科技公司在內的投資聯盟，一起取得英特爾製造業務的控制權，並持有該業務的多數股權。兩位知情人士對紐時指稱，川普政府已鼓勵台積電進行此一交易。美國準商務部長盧特尼克已參與相關談話，並視之為他新職的最重要挑戰之一。

路透報導說，此交易雖仍在未定之天，但可能給英特爾一線生機。據國際金融服務供應商「貝雅」分析師吉拉日前發布的投資報告，台積電將派工程師至英特爾的3奈米／2奈米晶圓廠提供專業知識，以確保這座晶圓廠與英特爾的後續生產計畫可付諸實行。

該報告提到這座晶圓廠還可分拆為新實體，由兩家公司共有，台積電則負責營運。此實體將可獲美國晶片與科學法補助。但吉拉也寫道，該消息未獲得證實。