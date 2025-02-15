我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S追思會落幕 小S心痛發全黑圖「代表徐家致謝」

華府軍機撞客機空難 官員：直升機部分高度數據恐有誤

1年至少2次 馬英九今年將再訪陸 馬辦：馬帶隊交流不可替代

記者陳政錄／北京15日電
馬英九基金會執行長蕭旭岑說，基金會希望馬前總統一年至少一次到兩次訪問大陸，這對兩岸交流的正面性是不可替代的。(記者陳政錄／攝影)
馬英九基金會執行長蕭旭岑說，基金會希望馬前總統一年至少一次到兩次訪問大陸，這對兩岸交流的正面性是不可替代的。(記者陳政錄／攝影)

新加坡馬習會將滿十周年，就馬前總統今年是否再次訪陸，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天證實，「對」，我們希望馬前總統一年至少一次到兩次訪問大陸，這對兩岸交流的正面性是不可替代的；但他也稱，時間上還有一段距離，目前還沒有規畫與馬習會十周年或紀念抗戰勝利80周年有關活動。

春節後，蕭旭岑於10日到14日率大九學堂40名青年赴北京交流訪問，馬辦主任王光慈也同行， 還有國民黨台北市議員李明賢、政治大學法學院副教授廖元豪和文化大學新聞系教授莊伯仲。

就外界關注，前日蕭旭岑、王光慈未和學生同行參訪兩岸科創中心、小米汽車工廠，而是有「私人行程」，蕭旭岑回應表示，前天他去了北京大學，就與馬英九基金會的進一步合作、促進兩岸青年交流做討論。

他補充，今年馬英九基金會不只希望邀請更多大陸的師生團，還希望邀請文化工作者、醫療、科技等各領域團體到台交流，所以正繼續在這方面努力協助和推動；他並稱，去年陸委會曾表示要懲處，但目前還沒有收到通知，再次呼籲政府不要透過政治手段阻撓。

至於適逢馬習會十周年，蕭旭岑重申，此行主要是推動與北京的青年交流，他到北京大學、北京清華大學，也是著眼未來跟兩校的合作，並未商討到有關馬習會十周年的規畫。

蕭旭岑說，今年還有許多盛大的紀念活動，例如抗戰勝利80周年，國民黨預計舉辦盛大紀念活動，馬英九先生也會在台灣參加，並跟相關單位討論，因為這是絕對不能被遺忘的一段歷史。

但蕭旭岑也證實，馬英九今年將再次訪問大陸。他說，基金會希望馬前總統能有機會，一年一次到兩次訪問大陸，因為去年訪問了兩次，發現馬前總統帶隊的效果，對兩岸交流的正面性是不可替代的，例如去年4月訪問陝西、北京，12月到哈爾濱參加冰雪節，對中華文化等各領域兩岸交流都有很大的幫助。

蕭旭岑還預告，今年馬英九基金會將陸續組織學生團，和各領域代表團赴陸參訪，目前和廣東、重慶、上海、福建等地都有接觸，盼用交流來化解沒有交流所產生的誤會，用更多的交流來解決交流不夠產生的問題。

馬英九 國民黨 新加坡

上一則

台中氣爆 護理師情侶「急診魂」上身 聯手土木工程師CPR搶命

下一則

韓國瑜邀朝野總預算協商 藍：已三讀無法更改 白：無先例

延伸閱讀

大九學堂訪北京 蕭旭岑「私人行程」離團 疑鋪路馬習三會

大九學堂訪北京 蕭旭岑「私人行程」離團 疑鋪路馬習三會
馬英九今年將再訪陸 蕭旭岑：兩岸交流正面性不可替代

馬英九今年將再訪陸 蕭旭岑：兩岸交流正面性不可替代
蕭旭岑：馬習會十周年 暫無規畫活動

蕭旭岑：馬習會十周年 暫無規畫活動
馬習今年三會？陸國台辦：一貫積極推動兩岸交流

馬習今年三會？陸國台辦：一貫積極推動兩岸交流

熱門新聞

因毒品等案件被通緝的「太陽花女王」劉喬安，在美國落網將遭遣返。(本報資料照片)

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

2025-02-07 21:44
台中新光三越氣爆，百貨內部滿目瘡痍狀況曝光。(讀者提供)

台中新光三越疑施工氣爆已4死24傷 初步調查拆卸裝潢釀禍

2025-02-13 02:50
成功大學副校長陳鴻震(左)與台灣大學資訊工程系教授徐宏民被爆同偷吃一女。(擷自台灣大學資工系及成功大學官網)

被爆與台大教授共用美魔女小三 成大副校長回應：不實揣測

2025-02-12 00:05

「特殊管道」早知大S病情？台駐日代表處震怒公開真相

2025-02-10 13:45
1968年，平鑫濤為妻子林婉珍拍的照片。照片中的她笑容燦爛。(皇冠提供)

瓊瑤去年底剛走 平鑫濤前妻林婉珍4日辭世

2025-02-11 00:40
中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城。圖／聯合報系資料照片

洗腦修煉「仙女」性侵7女信徒 台荒淫教主過世

2025-02-07 15:03

超人氣

更多 >
屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出
Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映

Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映
川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人
專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重

專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重
馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？

馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？