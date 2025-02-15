新聞眼／川普以關稅換保護費 台灣想奢談合作？

賴清德總統14日在總統府內召開國安高層會議，隨後在府內敞廳舉行記者會，他表示，將編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上的目標。（記者余承翰／攝影）

「川普 大帝」在多次放話之後提出「對等關稅 」，雖然細節還未訂出，已掀起狂風暴雨，台灣更處於美中貿易戰的潛在風暴中心。賴清德總統14日緊急召開國安高層會議，表面上是積極應對，實質上難掩台灣在強權博弈下的被動與焦慮。所謂的三大應對策略，究竟是保護台灣的堅實防盾，還是不得不繳納的「保護費」？

首先，增加國防預算至GDP的3%，固然展現台灣自我防衛的決心，但難以擺脫軍購導向的質疑。在不對稱作戰成為主流的今日，台灣一味增加硬體投入，且不見得買到我方想要的軍備，真能有效提升台灣的防禦能力？此舉是否會加劇台灣對美國軍事裝備的依賴，進一步喪失自主性？面對美方的予取予求，3%恐怕還不見得能讓川普滿意，何況按照之前美方的主張是希望台灣將國防預算拉高到占GDP的5%。

其次，推動國安法制改革，擴大國家安全網的建置，同樣存在疑慮。在揮舞國家安全的大旗下，政府權力是否藉此無限擴張？公民自由會否受到不必要的限制？在追求國家安全的同時，不無走向威權主義的疑慮。

至於川普多次點名台灣偷走美國晶片 生意，恐對台晶片課徵關稅，甚至曾說要對台積電晶片課徵100%關稅，對台經濟更是巨大衝擊。賴總統提出與友盟國家合力打造所謂「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」因應，看似表態團結在以美國為核心的陣營，但現實狀況不已經是這樣？何況台灣現在不是一直拚命在向美國說明，台灣是在幫美國嗎？問題在於川普不埋單。

而且台灣固然在全球半導體產業中占據重要地位，即使美國也願意把台灣納入所謂的「民主供應鏈夥伴」，但將其置於「民主」的框架下，是否會淪為美國圍堵中國的工具？更令人擔憂的是，此舉是否會引發中國的反制，使台灣的經濟發展面臨更大的風險？看看日韓迄今對此既不附和也不明確表態，就是在觀察情勢。

川普政府的「對等關稅」政策，本質上是強權政治的體現。川普毫不掩飾其對貿易順差的追求，以及對其他國家「占美國便宜」的指責。一方面，美國需要台灣在戰略上牽制中國；另一方面，又不滿台灣在貿易上占據優勢，甚至指責台灣「偷走」美國的晶片生意。在這種矛盾的心態下，台灣與美國的關係，不是基於共同利益的戰略合作，而是建立在不平等基礎上的利益交換。

台灣作為一個小型的經濟體，在強權博弈中本就處於弱勢地位。要和最會做生意的川普談交易，如何運用籌碼、制訂談判策略、出手的時機選擇等，都要步步為營，才不會全盤皆輸。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）