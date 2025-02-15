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台增千億國防預算 學者憂若無訓練維護 武器派不上用場

記者李人岳、陳素玲／台北15日電
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賴清德總統宣布將編列特別預算讓國防預算達到GDP的3%以上。軍事專家揭仲示警，高額特別預算將導致「債留子孫」愈來愈嚴重，也可能出現國防支出結構嚴重失衡。(本報資料照片)
賴清德總統宣布將編列特別預算讓國防預算達到GDP的3%以上。軍事專家揭仲示警，高額特別預算將導致「債留子孫」愈來愈嚴重，也可能出現國防支出結構嚴重失衡。(本報資料照片)

因應美國總統川普上任後的內外壓力，賴清德總統宣布一系列因應方案，尤其將編列特別預算讓國防預算達到GDP的3%以上。軍事專家揭仲示警，高額特別預算將導致「債留子孫」愈來愈嚴重，也可能出現國防支出結構嚴重失衡，使花大錢、高額舉債所購入的武器裝備，無法發揮應有戰力。

政大財稅系教授陳國樑表示，特別預算是在特殊緊急情況下才編列，此次因應川普上台採權宜之計或許還說得過去，未來若國防支出要常態化達到GDP3%，應該列入總預算編列。一旦國防支出增加，勢必排擠其他支出，且國防支出屬於對美國採購，無法創造國內經濟效果。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲估算，若2026年與2027年的「總體國防支出」要達到GDP的3%，將分別為8093億（台幣，下同，約248億美元）與8255億元。若明年國防部年度預算增為5000億，非營業基金支出維持806億，則特別預算需高達2287億才能達到GDP的3%。

揭仲說，未來「總體國防支出」勢必嚴重排擠教育、社會福利、交通建設與經濟發展等支出，編列新的特別預算，似乎成為政府當下唯一的選擇。

揭仲表示，各軍種的「夢想清單」很多，很容易就開出滿足採購金額需求，問題是「人從哪來」及後續維護保養，當「武器採購研發」與「作業維持」經費嚴重失衡，將導致日後國軍雖然帳面上有許多武器，卻沒足夠經費訓練與維護，真正緊急關頭恐怕很多派不上用場。

國防安全研究院戰略所長蘇紫雲說，賴總統宣示國防預算要占GDP的3%，已領先北約各國，對川普政府應有正面的溝通效果，他估計增加1000多億元國防支出。

國防預算占GDP逐年成長 製表／李人岳
國防預算占GDP逐年成長 製表／李人岳

預算 川普 賴清德

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