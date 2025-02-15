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紐約時報披露：台積1月與美商務部長會談

編譯茅毅／綜合報導
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經濟部長郭智輝13日表示，台美長期的經貿關係緊密，且在半導體和AI產業互補，經濟部已成立專案小組，整合駐外單位資源，提供台商最即時的資源與協助。（中央社）
經濟部長郭智輝13日表示，台美長期的經貿關係緊密，且在半導體和AI產業互補，經濟部已成立專案小組，整合駐外單位資源，提供台商最即時的資源與協助。（中央社）

紐約時報14日引述幾位知情人士報導，台積電高層1月與美國商務部長盧特尼克舉行會談。

台灣官員和政策顧問指稱，台灣政府將盡快採取措施協助遭美國新關稅影響的台商。部分台灣官員已對這些準備工作公開暗示，「各種情況我們都有準備」。台灣經濟部長郭智輝就對記者說「若現在掀底牌，就無法為大家謀福利」。

台灣政府在公開場合對台美關係表現出鎮定又充滿信心的姿態。但據3位知情美國官員說，台灣官員1月和去年12月在華府均試圖與川普團隊的核心人士建立聯繫，但至今收效甚微。這3位官員並直言這些互動很有限。

台灣官員去年12月訪問華府時向美官員和共和黨政治人物簡報，說明台灣一直迅速加強軍事準備。據悉台灣官員與時任佛州聯邦眾議員、現任白宮國安顧問的沃茲會談，而他在國安事務上是美國政界知名的鷹派。

台灣官員仍抱希望能在美國國務卿魯比歐及沃茲身上尋求堅定支持。但一些曾在川普第一任強力挺台的前高官未進入川普新政府，其中包括前國務卿龐培歐。

顧問公司「中國戰略集團」總裁強生說，一些在台灣問題上屬強硬鷹派的人士被排除川普新政府內，「這說明了問題」，看來好像台灣一些賭注押錯。

川普提名出任美國國防部次長的柯伯吉曾在去年5月發表的文章中提醒，台灣不應認為自己對美國不可或缺；儘管保衛台灣對美國有極大利益，但美國人民不是沒有台灣就不行。他及其他五角大廈官員暗示，台灣應將軍費增至國內生產毛額（GDP）至少5%，即約現行軍費的兩倍。

川普 國務卿 華府

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