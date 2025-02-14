應對川普關稅 賴清德：編特別預算、讓國防預算達GDP3%

川普 總統13日宣布「對等關稅」計畫。為了因應內外部挑戰，中華民國總統賴清德於台北時間14日早召開今年首次國安高層會議，會後賴總統宣布，新的一年政府將優先推動三大工作，首先，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP 3%以上目標；第二，持續推動國安法制改革，擴大國家安全網建置；第三，和友盟國家合力打造全球民主供應鏈 ，將提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。

賴清德上任後，首度在國安高層會議後親上火線舉行記者會。以下為賴總統「敞廳談話」全文：

首先我要針對發生在台中新光三越百貨的不幸事件，造成多人傷亡表達哀悼之意，同時我已經請行政院卓榮泰院長率領相關部會，協助台中市政府積極來解決各項問題。我也希望後續問題都能夠順利來解決。

稍早，我召開了今年第一次的國家安全高層會議，以下我將就今天會議的討論，向全體國人進行報告：

2025年，是充滿挑戰的一年！也是充滿希望的一年！

當前的全球情勢，民主世界正面臨來自威權集團合流的共同威脅，中國過剩產能的傾銷、不公平競爭對全球經濟秩序造成破壞；新的一年開始，美國新政府組成之後，為了因應內外挑戰，採取與過去截然不同的戰略與政策作為，包括我國在內，全球每一個國家正同時面臨新一階段的變動與挑戰。

面對變局，如何確保國家安全、確保台灣在全球供應鏈上的不可或缺，以及確保國家在挑戰中持續進步發展，都是國家今年最重要的課題，也是今天我們召開國安高層會議的原因。

今天的會議，我和國安團隊、以及卓榮泰院長率領的行政團隊，綜合了當前國內外整體情勢，以及團隊預為研議的因應策略，進行了深入的研討，我們歸納了以下幾點，將作為新一階段推動國家安全與發展的整體策略：

首先，在總體國家安全方面，為了確保國民的自由民主人權，以及國家的進步發展，面對來自威權集團的各種威脅，台灣都必須堅定地守護國家主權、強化自我防衛決心，鞏固國防；增強經濟韌性，維護經濟自主性，並且堅定地與民主國家站在一起，深化與理念相近國家的戰略夥伴關係。就如同我過去曾經說過，「極權主義愈集結，民主國家就應該更團結！」。

為此，新的一年，我們將優先推動以下三大工作：

第一，為展現保護國家的決心，將持續推動國防改革，並落實全社會防衛韌性，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3 以上的目標。

第二，為防制中國統戰、滲透及認知作戰對國安的危害，將持續推動國安法制改革，擴大國家安全網建置，以增強社會抵抗力，並促進內部團結。

第三，為掌握全球供應鏈重組及經濟秩序重建的機會，將持續推動「立足台灣，布局全球」的經貿戰略，強化高科技保護，和友盟國家合力打造全球民主供應鏈。

接下來，在大家所共同關注的台美關係、半導體產業發展，以及兩岸關係三大面向，我要提出明確的國家策略方案：

第一，台美關係。

在台美關係上，台灣和美國擁有共同的理念與價值，更是民主自由陣營的堅定夥伴。我們非常感謝川普政府在上任以來對台灣的持續支持，特別是在美日領袖聯合聲明重申，「維持台海和平與穩定至關重要，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素」，並且高度關注中國對區域安全所帶來的威脅。

事實上，台灣的民進黨政府，就是川普總統自第一個任期起就合作無間，並延續至今的國際夥伴之一。多項關鍵的先進武器、攸關台海區域安全穩定的自由航行，以及許多國際外交上的協助突破，都在這段期間落實。

站在第一島鏈及民主世界對抗威權的前線，台灣願意，也將持續和美國在各層面的合作，共同追求區域的安定繁榮，實現自由開放的印太願景。未來幾年，或許在政策上各有變動不同，但台灣和華府之間的互信和緊密合作，將會穩定而持續，國人可以放心。

根據「台灣關係法」及「六項保證」，過去八年美國宣布對台軍售總計有48項，金額達到262.65億美元，在川普總統的第一個任期內，就有22項，金額達到187.63億美元，對我國的防衛能力有重大的幫助。

台灣將會在過去八年和美國兩任政府緊密合作的基礎上，持續展現自我防衛決心，加速強化國防，繼續提升台美安全合作的深度和廣度，以及各項制度化的合作。

雙方的經濟合作上，台灣一直是美國最可靠的貿易夥伴，也是美商在全球半導體產業最重要的合作夥伴。過去幾年，台灣對美國的直接及間接投資 更是大幅提升，截至2024年，就超過1千億美元，創造近40萬的工作機會，2023年及2024年，台灣對美國的投資，皆占台灣整體對外投資比重4成以上，遠超過台灣對中國的投資。其實，2023及2024年，台灣對中國投資占比，分別降至百分之11及百分之8，美國已經是台灣最大的投資對象。

政府正在啟動相關的規畫，依據國家發展與建立安全供應體系的需要，由行政院全面盤點台美貿易合作的機會，未來將透過雙方緊密合作，擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡。政府也將強化台灣企業增加對美投資的輔導與鼓勵，推進台灣產業的全球布局與壯大。

同時，我們也將強化台美在AI、先進半導體等技術開發及製造方面的合作，並共同維護半導體市場的秩序，從而形塑台美策略性經濟合作夥伴關係的新時代。

第二，半導體產業發展。

在半導體產業方面，我要強調，台灣作為全球最具實力的半導體大國，我們有能力，也有意願來應對新的情勢。

面對川普總統對於我國半導體產業的關切，政府會審慎應對，強化台美溝通，增進彼此更多的理解。

除了注意協助業者因應情勢的挑戰，我們更將提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，我們願意和美國等民主夥伴共同致力於打造更具韌性、多元化的半導體供應鏈，並運用尖端半導體的優勢，建立AI晶片產業鏈全球聯盟，以及高階晶片關聯產業民主供應鏈，以國際合作共創半導體產業發展的全新局面。

面對川普政府各項新政策，我們將秉持互惠雙贏的精神，與美國政府保持緊密溝通與協商，讓美方的新政府團隊更完整瞭解，台灣是美國重建製造業及鞏固高科技領導地位過程中不可或缺的夥伴，台美合作將創造共同的雙贏。

第三，兩岸關係。

在區域及兩岸情勢上，台美關係、美中關係，以及台美中三方的互動，是全球矚目的焦點。作為國際民主社會以及區域負責任的成員，我們希望台美關係的發展持續提升，也可以和美中關係形成良性循環，而非此消彼長的零和賽局。

面對中國，台灣永遠是負責任的一方，我們不卑不亢，堅韌沉穩，在兩岸關係上堅持一貫的立場：

我們捍衛國家主權及守護民主自由生活方式的決心不變。

我們維護台海和平穩定，願意和中國共同追求兩岸和平共榮的努力不變。

我們秉持對等尊嚴，推動兩岸健康有序交流，以對話取代對抗、共同增進兩岸人民福祉的承諾不變。

以上向國人所報告的事項，我已經責成國安和行政團隊，在穩健的戰略目標下，確實依據上述所提出的各項政策及工作方向，儘速展開行動，拿出成果，同時更要隨時緊盯國際情勢的變化，掌握機先，具體回應國民的關注與期待。

各位國人同胞，過去幾年台灣經歷了全球疫情，也面對美中貿易戰以及俄烏戰事帶來的全球政經挑戰，然而台灣之所以屹立不搖，並且經濟持續發展，國力持續擴大，在國際的能見度與支持更是前所未有，這是因為台灣的命運，從來不是取決於外在環境，而是台灣人不服輸的決心和團結，獨特的全球局勢，正為獨一無二的台灣人創造了新的戰略機會，帶來新的希望。

台灣基礎穩固，實力堅強。只要大家堅定信念，願意攜手同心，在亂局中站穩腳步，在變局中尋求制勝之道，台灣必定能再次通過時代考驗，我相信沒有什麼困難是台灣沒有辦法克服的。