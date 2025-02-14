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台積決加速先進製程赴美 若合作英特爾 學者憂技術外流

台灣新聞組／台北14日電
（中央社）
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台積電飛行萬里在美國舉行董事會，會後雖只公布例行股利分配、分紅、避險部位調整和資本支出預算，但根據調查，台積電董事長暨總裁魏哲家與美國亞利桑那州分公司幹部，特別闢室舉行溝通會議，會中做出三項重大決議。

首先即計畫明年中舉行亞利桑那州第三廠（Fab 21 p）將於今年中正式動工，邀請美國重要官員參加這次動工典禮、以及考慮在美規劃CoWoS封裝廠，這三大重大決議，視為台積電將加速先進製程赴美。

從魏哲家召集這次溝通會議看，台積電面臨美國白宮新政權施壓，已打算調整在美國設廠規畫，在既有提出在亞利桑那州投資三座12吋晶圓廠補貼款後，台積電將正式啟動第三廠建廠行動，以台積電後續增建新廠只要18個月即可量產的時程規畫，第三廠可能提早在2027年初試產、2028年量產，比原提出計畫，提早至少1到1.5年 。

台積電董事並沒有列席這次溝通會議，至於董事在赴美期間應是聽取台積電美國分公司政府關係部門與白宮密集溝通所得戰情分析，並在會中討論，只是這些均未列入董事會會議紀錄，台積電不需要公布。

台積電也訂出第三廠舉行動土典禮，將邀請美國重要官員出席，見證台積電擴大在美國投資的決心，邀請官員的行動將會在這幾個月進行，外界推估時間可能落在今年6月舉行。

針對相關訊息，台積電表示，不予回應，一切以公司公告為主。

根據國際金融服務供應商貝雅（Baird）發布報告指出，美國政府可能正在推動一項涉及晶片製造商英特爾（Intel）和台積電組成合資公司的計畫，消息一出引發市場震撼，半導體業專家直言，這對台積電是最差的選項，比起課徵關稅更不利，台積電會面臨技術外流風險。

台經院產經資料庫研究總監劉佩真說，台積電技術居領先地位，台積電若與英特爾合資公司，將可協助英特爾突破困境；不過，劉佩真坦言，與英特爾合資公司對於台積電反而不利。

他表示，魏哲家先前即曾公開表態不願接手英特爾的爛攤子，若與具競爭關係的英特爾合資公司，台積電還恐將面臨技術外流的風險。劉佩真說，台積電在先進製程技術具有無可取代的地位，擁有較強的議價能力，美國若對晶片課徵關稅，台積電應可順利轉嫁客戶，與英特爾合資公司，對台積電是最壞的選項，比起課徵關稅更不利。

洛克菲勒資本管理公司董事總經理兼首席投資官張致銘則表示，川普此舉應在於逼台積電在美國加碼投資，進而製造美國就業機會；但他表示，半導體工廠從投資走到真正量產耗時以年計，台積電現在迫與英特爾合作，可能要3、5年後才能真正生產，且數量有限，估川普相關作為至少下一個5年、10年，對以半導體為優勢的台灣市場都不會有太大負面影響。

圖為台積電在美國亞利桑納州廠外觀。（中央社）
圖為台積電在美國亞利桑納州廠外觀。（中央社）

台積電 英特爾 投資

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