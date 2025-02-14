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華府變臉 賴清德召開國安高層會議 研商「對等關稅」對策

台灣新聞組／綜合14日電
川普指控台灣「竊取」美國的半導體產業，台灣恐成為關稅的潛在目標。（本報資料照片）
川普指控台灣「竊取」美國的半導體產業，台灣恐成為關稅的潛在目標。（本報資料照片）

「華爾街日報」文章指出，川普的第二任期在科技、貿易與軍事方面都對台灣發出批評，美台關係不確定性加劇，紐約時報也指出，川普新政府就任後不再聚焦民主理念且以交易導向，台灣被迫適應關係的轉變。中華民國總統賴清德14日將召開國安高層會議，針對美國實施「對等關稅」研商對策。

美國總統川普在社群媒體上發文預告，台灣時間凌晨2點宣布「對等關稅」計畫。據了解，賴清德總統今早將召開國安高層會議，應對美方關稅貿易戰措施、台美關係等議題，包括行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮等國安外交首長都將與會，會後府方也不排除對外說明會議結論。

媒體引述華爾街日報13日撰文稱，除軍事議題，台美貿易關係也可能成為川普政策轉變的另一關鍵。台灣對美貿易順差持續擴大，2024年達739億美元，比2023年增加261億。此外，川普還指控台灣「竊取」美國的半導體產業，兩相影響之下台灣恐也成為關稅的潛在目標。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀說，台灣政府雖對美台關係抱持樂觀態度，但川普近期發言對台灣無疑是一記警鐘。

據了解，台總統府與國安團隊以及經濟部等相關財經部會過去一段時間密切關注，也討論可能的因應之道。賴總統今早預計召開的國安高層會議，除了卓揆、國安會、外交部、經濟部等財經以及兩岸部會首長都將與會。經濟部已派次長江文若訪問華府，經濟部長郭智輝昨表示，經濟部非談判小組，因此赴美團隊除例行性拜訪外，也會蒐集產業資訊，提供談判團隊參考。

川普 關稅 賴清德

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