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海軍士兵自主通報持大陸身分證 陸委會：保留台灣身分

記者陳宥菘／台北14日電
海軍168艦隊志願役楊姓士兵領有大陸身分證，引發關注。陸委會副主委梁文傑13日表示，考量他曾向長輩表達不願意申請，又主動透過管道尋求政府協助，政府對其自主通報精神表示肯定，將保留他的台灣人民身分。（記者陳宥菘／攝影）
海軍168艦隊志願役楊姓士兵領有大陸身分證，引發關注。陸委會副主委梁文傑13日表示，考量他曾向長輩表達不願意申請，又主動透過管道尋求政府協助，政府對其自主通報精神表示肯定，將保留他的台灣人民身分。（記者陳宥菘／攝影）

海軍168艦隊志願役楊姓士兵近期反映其陸配母親逕自為他申領大陸身分證，引發外界關注。陸委會副主委梁文傑13日表示，考量他曾向長輩表達不願意申請，又主動透過管道尋求政府協助，政府對其自主通報精神表示肯定，將保留他的台灣人民身分。

梁文傑表示，陸委會已於13日召集內政部國防部就此個案進行專案會議，考量當事人在取得大陸身分證時年紀還小，本人曾明確表達向長輩表達不願意申請，而且這次主動透過管道公開此事，尋求政府協助。

「總體考慮下來，我們肯定和鼓勵這位士兵自主通報的精神，他也已經採取積極的具體行動，設法放棄中國大陸戶籍，所以我們根據兩岸條例第9條之1第2項的規定，在有『特殊考量之必要』情況下，保留該名士兵之台灣人民身分」，梁文傑說。

梁文傑表示，此案接下來將由國防部完成全案調查後，作出適切處理，妥適照顧該名士兵熱切報國之心和他的軍旅生涯發展，繼續為捍衛國家安全貢獻心力。陸委會在記者會後發布新聞稿補充指出，本案深受各界關注，為避免對楊姓上兵造成不當壓力，國防部及部隊長官均對楊員加強輔導，提供關懷協助。

陸委會新聞稿指出，依「兩岸條例」第9條之1規定，台灣人民在陸設籍或領用中國大陸護照，喪失台灣人民身分。呼籲違反兩岸條例規定之國人，應儘速自主辦理註銷中國大陸身分，切勿心存僥倖；如經查獲，政府必依法註銷當事人台灣身分，嚴處不貸。

國防部 內政部 護照

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