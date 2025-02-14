我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

應對川普關稅 賴清德：編特別預算、讓國防預算達GDP3%

這些隱形福利與折扣 你不問他們不會主動給

大九學堂訪北京 蕭旭岑「私人行程」離團 疑鋪路馬習三會

記者陳政錄／北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
大九學堂赴北京參訪交流團，13日上午參訪北京小米汽車工廠，蕭旭岑、王光慈兩人未同行。（記者陳政錄／攝影）
大九學堂赴北京參訪交流團，13日上午參訪北京小米汽車工廠，蕭旭岑、王光慈兩人未同行。（記者陳政錄／攝影）

馬英九基金會執行長蕭旭岑率大九學堂40名青年赴北京交流，13日參訪兩岸科創中心、小米汽車工廠和泡泡瑪特城市樂園等，不過，蕭旭岑和馬辦主任王光慈今未隨團，據悉是有「私人行程」，是否與鋪路「馬習三會」有關不得而知。

大九學堂40名青年10日到14日於北京參訪交流，在昨天遊覽故宮、八達嶺長城後，今天上午赴兩岸科創中心和小米汽車工廠，國民黨台北市議員李明賢、政治大學法學院副教授廖元豪和文化大學新聞系教授莊伯仲同行。

就昨日陸委會再駁回上海市文旅局副局長金雷等11人出席台北燈節閉幕式的申請，以及兩岸觀光、交流議題，李明賢在接受採訪時坦言，民進黨若把兩岸觀光當作政治籌碼，不利於兩岸交流。

李明賢說，過去兩岸交流都是民間先行，上海方派員出席台北燈節已是行之有年的交流，特別在兩岸關係緊張的時候，更要互相接觸，現在民進黨以觀光小兩會協商來做政治性考量，做技術卡關，對兩岸大環境確實非常不利，應該多傳達正面的訊息。

李明賢說，台北市是首善之都，觀光業和台北市民都樂見和希望爭取陸客來，促進產業發展。他進一步表示，自己多年未來北京，此次看到北京地鐵營運里程數超過上海，還有各項進步、產業創新，都是值得互相學習的地方，就像交朋友一樣，要看優點，而不是把缺點放大，接下來台北市議會也預計組團參訪上海，互相交流學習。

對於在北京期間的參訪感想，隨團的海洋大學學生許家瑋表示，對故宮和北京的科技創新印象深刻，聽說哪吒二票房在大陸打破紀錄，非常期待有機會觀看這部電影；中華醫事科技大學學生林譯宏認為，相比在台灣時對北京的認識，真實來到這裡後又有不一樣的感覺，譬如供暖、長城的鬼斧神工等，期待能有更多體驗。

本次蕭旭岑率大九學堂青年訪問北京，是蛇年第一個訪問大陸的青年代表團，因適逢新加坡馬習會十周年，蕭旭岑、王光慈兩人是否藉此行，商討「馬習三會」的可能性備受關注。對此，蕭旭岑日前受訪時曾說，此行以青年交流為主，接觸的是北京市方面的官員，目前並沒有規劃所謂的「馬習會十周年活動」。

不過，今日蕭旭岑、王光慈兩人並未與學生同行，而是另有「私人行程」。

觀光 小米 故宮

上一則

台灣燈會舞者冒雨上陣慘摔 表演無遮雨設備惹議

下一則

諾羅、流感…全台急診塞爆 衛福部估：恐再持續2至3周

延伸閱讀

蕭旭岑：馬習會十周年 暫無規畫活動

蕭旭岑：馬習會十周年 暫無規畫活動
馬習今年三會？陸國台辦：一貫積極推動兩岸交流

馬習今年三會？陸國台辦：一貫積極推動兩岸交流
率大九學堂團抵北京 蕭旭岑：兩岸青年交流是共同期待

率大九學堂團抵北京 蕭旭岑：兩岸青年交流是共同期待
商討馬習三會？馬辦率學生團訪北京

商討馬習三會？馬辦率學生團訪北京

熱門新聞

因毒品等案件被通緝的「太陽花女王」劉喬安，在美國落網將遭遣返。(本報資料照片)

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

2025-02-07 21:44
台中新光三越氣爆，百貨內部滿目瘡痍狀況曝光。(讀者提供)

台中新光三越疑施工氣爆已4死24傷 初步調查拆卸裝潢釀禍

2025-02-13 02:50
成功大學副校長陳鴻震(左)與台灣大學資訊工程系教授徐宏民被爆同偷吃一女。(擷自台灣大學資工系及成功大學官網)

被爆與台大教授共用美魔女小三 成大副校長回應：不實揣測

2025-02-12 00:05

「特殊管道」早知大S病情？台駐日代表處震怒公開真相

2025-02-10 13:45
大S（左一）帶老公具俊曄（左二）見恩師王偉忠（右三），S媽（右二）也在場。(取材自Instagram)

疑母親造謠汪家「包機接大S」汪小菲闖張蘭直播間怒罵

2025-02-07 01:30
1968年，平鑫濤為妻子林婉珍拍的照片。照片中的她笑容燦爛。(皇冠提供)

瓊瑤去年底剛走 平鑫濤前妻林婉珍4日辭世

2025-02-11 00:40

超人氣

更多 >
過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人

非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人
Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡
「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　

「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　
曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新