大九學堂訪北京 蕭旭岑「私人行程」離團 疑鋪路馬習三會

大九學堂赴北京參訪交流團，13日上午參訪北京小米汽車工廠，蕭旭岑、王光慈兩人未同行。（記者陳政錄／攝影）

馬英九基金會執行長蕭旭岑率大九學堂40名青年赴北京交流，13日參訪兩岸科創中心、小米 汽車工廠和泡泡瑪特城市樂園等，不過，蕭旭岑和馬辦主任王光慈今未隨團，據悉是有「私人行程」，是否與鋪路「馬習三會」有關不得而知。

大九學堂40名青年10日到14日於北京參訪交流，在昨天遊覽故宮 、八達嶺長城後，今天上午赴兩岸科創中心和小米汽車工廠，國民黨台北市議員李明賢、政治大學法學院副教授廖元豪和文化大學新聞系教授莊伯仲同行。

就昨日陸委會再駁回上海市文旅局副局長金雷等11人出席台北燈節閉幕式的申請，以及兩岸觀光 、交流議題，李明賢在接受採訪時坦言，民進黨若把兩岸觀光當作政治籌碼，不利於兩岸交流。

李明賢說，過去兩岸交流都是民間先行，上海方派員出席台北燈節已是行之有年的交流，特別在兩岸關係緊張的時候，更要互相接觸，現在民進黨以觀光小兩會協商來做政治性考量，做技術卡關，對兩岸大環境確實非常不利，應該多傳達正面的訊息。

李明賢說，台北市是首善之都，觀光業和台北市民都樂見和希望爭取陸客來，促進產業發展。他進一步表示，自己多年未來北京，此次看到北京地鐵營運里程數超過上海，還有各項進步、產業創新，都是值得互相學習的地方，就像交朋友一樣，要看優點，而不是把缺點放大，接下來台北市議會也預計組團參訪上海，互相交流學習。

對於在北京期間的參訪感想，隨團的海洋大學學生許家瑋表示，對故宮和北京的科技創新印象深刻，聽說哪吒二票房在大陸打破紀錄，非常期待有機會觀看這部電影；中華醫事科技大學學生林譯宏認為，相比在台灣時對北京的認識，真實來到這裡後又有不一樣的感覺，譬如供暖、長城的鬼斧神工等，期待能有更多體驗。

本次蕭旭岑率大九學堂青年訪問北京，是蛇年第一個訪問大陸的青年代表團，因適逢新加坡馬習會十周年，蕭旭岑、王光慈兩人是否藉此行，商討「馬習三會」的可能性備受關注。對此，蕭旭岑日前受訪時曾說，此行以青年交流為主，接觸的是北京市方面的官員，目前並沒有規劃所謂的「馬習會十周年活動」。

不過，今日蕭旭岑、王光慈兩人並未與學生同行，而是另有「私人行程」。