美擬課晶片100％關稅 台積不掀底牌 市場人士：留談判籌碼

台積電首次赴美召開董事會。(記者吳康瑋／攝影)

台積電 首季董事會於美西時間11、12日在亞利桑那州廠廠區舉行，這也是台積首次赴美開董事會。台積電董事會決議，去年第4季現金股利每股4.5元，將發出1176億元台幣(約35億7764萬美元)「大紅包」，除息交易日為6月12日。而面對美國總統川普 有意對晶片課徵100%關稅，董事會未做出相關決議。

台積電董事會未如市場預期的擴大美國投資 。消息人士說，台積電在華府的政府關係部門應會利用這次董事會在美舉行，根據與川普政府團隊溝通後、蒐集美方在半導體產業未來制定方向，以及對台和全球祭出關稅戰的戰略目標，所提出的相關分析及對策，在董事會討論並做出未來因應對策。

這位消息人士說：「川普未亮底牌，台積電很聰明不掀牌，保留未來談判籌碼和彈性」。至於未來台積電會如何拆招，有待進一步觀察。

台積電公告，董事會決議通過去年第4季獲利每股擬配利4.5元台幣，維持與第3季相同水準，配息基準日為6月18日，除息交易日6月12日，自6月14日至18日停止普通股股票過戶，並於7月10日發放。董事會也通過171.414億美元的資本預算，由於台積電今年資本支出規畫將高達380億美元至420億美元，首季就拍板171餘億美元，創歷年最大手筆，未來接單動能強勁的趨勢明顯。

此外，台積電董事會也通過員工分紅1405億9256萬元台幣；其中員工業績獎金約702億9628萬元，已於每季季後發放，酬勞（分紅）約702億9628萬元，預計今年7月發放。以去年底台積電台灣員工人數約7萬人估算，平均每人可領約200.84萬元，年增51.32萬元，增幅34.3%。

值得注意的是，台積電董事會同時通過增資子公司TSMC Global最多100億美元，似乎也先釋出台積電加碼美國投資的善意，但這100億美元的細節並未公布。

台積電董事會也核准擢升人力資源組織資深處長陳培宏為副總經理，「為下階段高層異動預留伏筆。」至於台積今年股東會則訂在6月3日舉行。