共艦呼叫台「宜陽艦」賀元宵 用閩南語喊「團圓無代誌」

12日元宵節，解放軍東部戰區發布其淮北艦呼叫台軍宜陽號，祝賀元宵節快樂的畫面。(取材自央視新聞)

解放軍 東部戰區對台戰備警巡，展現武力威嚇也同步發動文宣戰。大陸官媒央視新聞報導，淮北艦組織實兵對抗演練「隨時保持箭滿弦、彈滿倉狀態；武器系統隨時可以擊發」，還釋出共艦呼叫台軍「宜陽艦」片段，祝賀元宵節 快樂，還用閩南語喊話「團圓無代誌」。

根據央視釋出的內容，淮北艦人員以無線電呼叫台軍宜陽艦稱「『中國台灣』宜陽號，中國海軍淮北艦叫」，還稱「元宵節是兩岸中國人傳統節日，值此佳節之際，祝你們和你們家人元宵節快樂」，並以閩南語作結喊話稱，「順風順水攏吉利，團團圓圓無代誌」。新聞畫面配上空拍及眺望畫面，顯示兩艦相距不遠。央視還提到，東部戰區空軍某場站多批次戰機前往台島周邊空域執行警巡任務。

解放軍東部戰區昨還發布數則宣傳內容，有淮北艦官兵在艦艇上製作米龜，稱「艦艇正航行在台海，元宵做米龜吃米龜，就是希望台灣早日回歸」，也有數張花燈海報，押上「全時待戰」「隨時能戰」等威嚇字眼。

針對美日發表聯合聲明提及台海和平穩定重要性及日美防長3月下旬會面一事，大陸外交部發言人郭嘉昆昨指出，大陸已向美日提出嚴正交涉、表達強烈不滿，「美日政府在台灣問題上均向中方做出過鄭重承諾，特別是日本 負有對台灣侵略和殖民統治的嚴重歷史罪責，更應該在台灣問題上謹言慎行」。