新聞眼／阻擋兩岸交流 賴政府瞎扯「小兩會」

賴政府以未召開觀光小兩會為由封殺上海官員訪台。(記者季相儒／攝影)

自去年雙城論壇 時上海市台辦主任金梅被陸委會封殺，近期上海團已是4度被賴政府拒於門外，最近一次是上海文旅局副局長金雷赴台北燈節閉幕式，行程根本無涉「旅遊踩線」，仍被賴政府以未召開觀光 小兩會 為由封殺。賴政府瞎扯「小兩會」，擺明是不樂見兩岸交流，何患無辭。

金雷應只是來出席燈節行程，維繫上海團每年參與台北燈節的傳統。但陸委會聲稱，為確保兩岸旅遊交流健康有序進行，上海文旅局官員來台仍要先開小兩會，依此邏輯，陸委會應先回答，為何過去幾年觀光小兩會未重啟溝通，台方依然讓上海訪團來台參與台北燈節？這不是直接打臉過去執政的民進黨政府？

並且，陸委會從最初「建議由小兩會溝通」，到「仍宜透過小兩會」等說詞，現在已直接成為兩岸旅遊開放的前提，不僅是踩線團，甚至連上海賞燈團都無一倖免，統統在「小兩會」藉口的射程範圍內。

陸委會堅持先開小兩會的理由洋洋灑灑，包含要解決「民間三大擔心」，例如旅行團「說停就停」、政治驅動、品質惡化等。平心而論，這些關切並非無理，政府也確實有責確保兩岸旅遊的品質和穩定，但這些旅遊事務和問題都是長期存在的，必然要在兩岸旅遊恢復後，雙方透過小兩會既有平台定期溝通協調。

陸方既已鬆口，在兩岸旅遊恢復後，可透過小兩會溝通，並未設有政治前提，但賴政府仍堅持「先小兩會、再恢復旅遊」立場，這如何能夠做到「善意堆疊」？賴政府抱持「先開小兩會就贏了」畸形心態，甚至不惜卡關行之有年的兩岸交流，顯非在意兩岸旅遊「行穩致遠」該有的作為。