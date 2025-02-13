大陸國台辦：民進黨一再阻撓 恐難談更多省市赴台遊

賴政府仍阻擋陸客團於國門之外。(本報資料照片)

兩岸觀光 因「小兩會 」協商再現僵局，就陸方是否願意先恢復赴台自由行，或開放更多省市民眾來台旅遊，大陸國台辦昨表示，民進黨 一再對兩岸旅遊和各領域交流阻撓禁限，大陸民眾很難感受到善意，在這種情況下，「推動更多省市大陸居民赴台旅遊，恐怕也是無從談起。」

農曆年前，大陸文旅部宣布，將開放上海及福建陸客來台團體遊，台方政府要求須經小兩會協商，也不核准踩線團，而後大陸國台辦提出，不反對兩岸旅遊恢復後小兩會溝通，但反對藉此阻撓陸客。昨日大陸國台辦發言人朱鳳蓮就兩岸觀光議題表示，福建、上海旅遊業者組成的踩線團，很快就向台灣有關方面提出赴台考察要求，但民進黨的消極反應、變相阻撓，卻如同給他們的熱情當頭澆了一盆冷水。

她重申，陸方不反對兩岸旅遊恢復後，「小兩會」就兩岸旅遊的具體問題聯繫溝通，但反對假借「小兩會」溝通之名行阻撓大陸居民赴台旅遊之實，既然台方聲稱做好準備，就應立即允許大陸旅遊踩線團入島考察，而不是以任何藉口推三阻四。

因此，對於台陸委會、交通部也均提及陸方2019年片面喊卡赴台自由行，和至今僅開放福建居民赴金馬，兩岸旅遊人數對比嚴重失衡等，朱鳳蓮認為，現況是民進黨對兩岸旅遊和各領域交流阻撓禁限，包括「禁團令」和「橙色」警示等，在這種情況下，大陸民眾很難感受到民進黨當局的善意，「推動更多省市大陸居民赴台旅遊，恐怕也是無從談起」。

陸委會昨未回應國台辦，不過陸委會昨日午後在社群平台發布圖文，提出包含「雙邊對等，不能全由陸方掌控」等內容的「民間三大擔心」、「政府三大堅持」，並強調這些都涉及公權力，非民間業者可處理，只有透過觀光「小兩會」溝通，才能維護國家、業者、國人的利益與權益。