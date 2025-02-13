滬官員赴台賞燈 陸委會三度封殺 國台辦：干擾兩岸發展

台北燈節多年來皆有上海方面的參與，是兩座城市行之有年的交流項目之一。圖為2022年台北燈節，民眾參觀來自上海市的「小老虎城堡」花燈。（中新社）

陸委會先前駁回北市府申請上海賞燈第1、2團來台參加台北燈節，上周北市府再度申請上海市文旅局副局長金雷等11人的官方團出席閉幕式，昨再被陸委會駁回。

連同先前雙城論壇 ，上海官方5團已被陸委會封殺4團。陸委會表示，此案「經政府相關機關整體考量評估，認為仍宜經由觀光 小兩會 討論後再進行後續安排」。

台北上海雙城論壇時，上海台辦主任金梅最早被陸委會擋下，首開15年來首例；隨後台北燈節北市府申請3團來台參加開幕，第1團上海台辦、第2團上海市府文旅局都受阻，僅第3團民間工藝師得以來台。據了解，這次北市府申請上海賞燈團參加燈節閉幕，是為感謝陸方設置燈區，但依然被陸委會駁回。

對陸委會封殺理由，北市府發言人殷瑋質疑「（陸委會）到底為什麼有這樣答非所問的狀況」？北市府第3團2月6日提出申請，純粹是燈會行程，沒有任何踩點，中央否決理由依然是要循「小兩會」機制、不能有踩線行程，這樣行之有年的交流慣例，到底哪一點不符合賴清德總統提出的「兩岸之間要健康永續發展」？

殷瑋表示，雙城交流受到監督，市府希望有更實質性及常態性交流，但當真的提出這些常態、實質交流，卻又用這些莫須有的理由否決，「到底怎麼樣做，才能真正符合中央的原則？」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日上午於記者會上指出，自2015年以來，上海市連續10年應邀組團參加台北燈節，對於民進黨政府拒發上海赴台參加今年台北燈節團組的入台證件，她指控民進黨政府的政治操弄「毫無底線」，「干擾兩岸關係發展和兩岸交流合作的正常秩序」。

陸委會昨晚透過書面表示，「為確保兩岸旅遊交流健康有序進行」，北市府提出的上海市文旅局官員來台入境申請案，「經政府相關機關整體考量評估，認為仍宜經由觀光小兩會討論後再進行後續安排」。

陸委會重申，兩岸涉公權力事務係屬中央機關權責，提醒各級地方政府、相關民間公協會，應遵守兩岸條例相關規範，並配合政府透過「小兩會」溝通的政策，以維護國家整體利益。

不過陸委會並未說明上海市文旅局官員來台與「兩岸旅遊交流」有何關連。