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稱台灣「中國台北」 陸國台辦提「奧運模式」新解

記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日稱，「奧運模式」是體育領域處理涉台問題的基本準則，不涉及新聞媒體等其他領域或賽事之外區域。(記者陳政錄／攝影)
大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日稱，「奧運模式」是體育領域處理涉台問題的基本準則，不涉及新聞媒體等其他領域或賽事之外區域。(記者陳政錄／攝影)

第9屆亞洲冬季運動會在哈爾濱舉行，中國大陸又稱台方代表團和奧委會為「中國台北」，對台媒關切陸方未依照「奧運模式」使用「中華台北」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日回應說，「奧運模式」是體育領域處理涉台問題的基本準則，不涉及新聞媒體等其他領域或賽事之外區域。

朱鳳蓮12日主持國台辦例行記者會，就台媒關切，陸方報導、國台辦發言人講話，未依照「奧運模式」使用「中華台北」，而都是「中國台北」，做出上述回應。

朱鳳蓮說，你（指提問者）可能對「奧運模式」有誤解。 「奧運模式」是體育領域處理涉台問題的基本準則，不涉及新聞媒體等其他領域或賽事之外區域。

朱鳳蓮稱，包括哈爾濱亞冬會在內，大陸舉辦的國際體育賽事相關場館及文件資料，均執行「奧運模式」。

稍早，就台灣運動員參加亞冬會情況，朱鳳蓮也說，我們歡迎「中國台北代表團」參加第9屆亞洲冬季運動會，並對「中國台北」選手在賽場上的精彩表現和取得的成績表示祝賀。

日前，中國大陸奧林匹克委員會官方微博發布訊息中也稱，本月8日，中國奧委會主席高志丹了會見參加哈爾濱亞冬會的「中國台北」奧委會主席、代表團團長林鴻道一行。

根據中華奧會官網，「奧會模式」（Olympic Protocol）是以我國奧會在1981年與國際奧林匹克委員會於瑞士洛桑簽署的協議（簡稱「洛桑協議」）為基礎，規範我國的運動團體參加國際運動競賽、國際會議與活動所使用的名稱、會徽、會旗、會歌以及排序等議程（Protocol）規定。

依據洛桑協議內容，中華奧會的英文名稱為「Chinese Taipei Olympic Committee」。另，有關我國體育團隊赴中國大陸參加體育活動的中文名稱，中華奧會與中國奧會於1989年4月6日於香港簽署協議：「台灣地區體育團隊及體育組織赴大陸參加比賽、會議或活動，將按國際奧會有關規定辦理，大會（即主辦單位）所編印之文件、手冊、寄發之信函、製作之名牌以及所做之廣播等等，凡以中文指稱台灣地區體育團隊以及體育組織時，均稱之為『中華台北』」。

值得注意的是，朱鳳蓮除對「奧運模式」執行情況再做解釋外，也就今年大陸官媒央視2025年春節聯歡晚會中，節目單對來自香港、台灣、澳門的參演藝人不再標註「中國香港」、「中國台灣」、「中國澳門」做出回應。

她說，「兩岸同胞、港澳同胞同屬中華民族，都是中國人。」在春節這個中華民族最重要的傳統佳節，海峽兩岸和港澳地區的演藝人員不分彼此、歡聚一堂，參與各類春節聯歡活動，符合也體現了家國團圓的民族情感。

奧運 春節 香港

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