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汪道涵次子汪致重抵台弔唁辜嚴倬雲 台海陸兩會接機

記者陳宥菘／台北12日電
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已故大陸海協會長汪道涵次子汪致重（圖），到台弔唁辜振甫遺孀辜嚴倬雲。(本報資料照片)
已故大陸海協會長汪道涵次子汪致重（圖），到台弔唁辜振甫遺孀辜嚴倬雲。(本報資料照片)

海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲日前辭世，陸委會昨證實，專案同意已故大陸海協會長汪道涵次子汪致重夫婦，及上海台辦副主任王立新等共五人到台弔唁；一行人11日抵台，完成弔唁旋即返回上海。

在汪致重11日到台前，對於陸方是否派人來台弔唁辜嚴倬雲，兩岸相關部門都非常低調。陸委會、海基會上周皆表態在尊重家屬意願的前提下，願意協助陸方人士到台弔唁，但表示還沒收到相關申請。

大陸國台辦5日晚間對辜嚴倬雲辭世表示沉痛哀悼，並指大陸海協會已向家屬致唁電，但未提及是否會派員到台悼念。

知情人士透露，陸方7日敲定派員到台弔唁，陸委會與海基會居中協調，短時間內作出安排，使汪致重等人能快捷順利往返。因行程目的為弔唁辜嚴倬雲，故未在台灣多停留，不過海陸兩會仍有派員前往接機接待，期間雙方互動自然，氣氛和諧。

陸委會昨透過書面表示，有關陸方人士到台弔唁辜老夫人，陸委會基於尊重家屬意願，會同內政部移民署及海基會，專案同意汪致重夫婦及王立新等五人到台弔唁。政府全程配合家屬要求，提供必要協助。陸委會並指，陸方相關人員於11日抵台，完成弔唁後已返回上海，沒有提及是否與陸委會或海基會人員有進一步互動。

汪致重是汪道涵次子，辜汪兩家情誼深切。汪致重與辜振甫的女兒辜懷群於2010年共同成立上海向陽公益基金會，期望發揮兩岸民間力量，共同推動社會發展，傳承兩岸傳統文化。汪致重曾訪台灣30多次，在農業、科技和文化等方面與台灣人士交流經驗。

前年辜汪會談30周年時，汪致重接受陸媒訪問表示，他認為兩岸交流應落在實在的地方，透過兩岸間的協作，取長補短，共同推動整個社會發展。希望透過更多民間交流，發展好兩岸關係。

辜嚴倬雲辭世後，汪致重與夫人張思華5日曾發表署名文章，追憶他們心中的「老媽媽」。文章指辜嚴倬雲一生跌宕起伏，數十年面對各種人生變故卻一直保持著堅強的意志與樂觀的心態，面對時局動盪仍表現堅定與剛強。汪致重夫婦還回憶2011年曾到台赴婦聯會拜會辜嚴倬雲，之後數次到家中看望，2016年在上海和辜家姊妹兄弟一起陪伴老人舊地重遊等，歷歷在目。

2013年時任總統馬英九（左）出席辜汪會談20周年紀念活動，並致贈木雕作品給辜嚴...
2013年時任總統馬英九（左）出席辜汪會談20周年紀念活動，並致贈木雕作品給辜嚴倬雲（左二），汪致重（右）出席。(本報資料照片)

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