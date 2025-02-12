黑白集／能容「中國兵」 不容陸配里長

海軍濟陽艦。（圖／民眾提供）

媒體爆料，海軍濟陽艦楊姓上兵擁有大陸身分證長達十年，艦指部稱，楊兵原為常備役男轉服志願役，入營前在不知情下，由陸配母親逕為他取得大陸人民身分證，軍方已協助他向移民 署提出保留中華民國 籍意願。移民署初步認定，這是特殊案例，將依法辦理。

網紅指控20萬人持有大陸身分證，調查局查出僅十人涉案，包括楊姓上兵。楊兵與母親切割，究竟是被迫「大義滅親」，或確不知情，引人質疑；但這也證明，在賴清德上台前，同時持有台灣與大陸地區身分證根本算不上「國安問題」，否則楊兵如何躲過安全調查，成為職業軍人？

海軍能容「中國兵」，理由是小兵被媽媽「送中」，但內政部 對服務地方十多年的陸配里長，乃至縣議員史雪燕，卻一律解職，完全不顧馬、蔡政府從未要求參選必須放棄「中國國籍」。若真如媒體宣稱，是楊兵主動向網紅檢舉陸配老媽，足證賴總統清洗人心有成。

網民大酸，海軍因兵源奇缺，所以從寬處理。若內政部法外開恩，更像表揚「爹親娘親不如黨親」。軍人為保住飯碗，連親人都能出賣，還能指望他保家衛國？

海軍幫助上兵保留中華民國國籍，繼續忠黨報國；但移民署能替「中國兵」放棄國籍嗎？如果海軍能網開一面，為何內政部非得對陸配公職趕盡殺絕？