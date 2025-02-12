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美驅逐艦、情報艦通過台海 學者：北京主動發布不尋常

記者李人岳／台北12日電
美軍海洋測量船包迪奇號(USNS Bowditch, T-AGS 62)在10日至12日自北向南通過台灣海峽。(圖／維基百科)
美軍海洋測量船包迪奇號(USNS Bowditch, T-AGS 62)在10日至12日自北向南通過台灣海峽。(圖／維基百科)

國防部今天表示，美艦2艘10日起由北向南，駛經台灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。不過軍事專家張競指出，東部戰區主動在第七艦隊公開此事前，搶先發佈措辭強硬聲明，就傳送政治信號來說，可就是大事不妙，後續必然會引發各個政治評論者就此發言提出評析。

中華戰略學會資深研究員張競受訪時指出，本次美軍驅逐艦強森號（USS Ralph Johnson, DDG-114）以近距離伴護但不編隊態勢，協同美軍海洋測量船包迪奇號（USNS Bowditch, T-AGS 62）在10日至12日自北向南通過台灣海峽，依據氣象狀況與艦艇噸位及適航性，動態算是合理並無異常現象。

張競說明，兩岸分別派艦尾隨跟監，同時亦讓對方知曉，表達能夠掌握海峽軍事動態，就情報徵候而言亦無不當，純就軍事動態來看，並沒有特別有違常態徵候。

張競提醒，首先要指出，要是有任何學者專家認為此足以證明北京有意將台海內海化，這個絕對是三腳貓水準江湖術士鬼扯，此因「內海」係地理學與地質學用辭，此乃當初美國智庫發動宣傳攻勢時，囫圇吞棗亂選用辭結果。就算依據國際法用語也應該是「內水」而不是「內海」，而且要劃設領海基線，才能將特定海域納為「內水」，假若要評析此事，千萬不要閉著眼睛瞎起鬨。

張競指出，北京並不否認外籍軍事機艦航行穿越台灣海峽合法權益，但對刻意藉由航行穿越台灣海峽亂做文章相當痛恨。因此以往都是等到美軍第七艦隊發佈新聞稿後，再依據其新聞稿內容加以駁斥。但本次率先表態，痛斥「美方行徑傳遞錯誤信號，增加安全風險」，解讀其內容係提出政治指控，但非對美軍艦艇合法航行權益有所異議。

張競強調，從東部戰區主動揭露美軍動態觀察，顯然是要表達台海現在是其「勢力範圍」（sphere of influence），此猶如武林人物劃設地盤風格發聲表態；因此要從政治表態與戰略威懾視角解讀為何共軍搶先發聲，更應將格局放在北京向華盛頓傳送政治信號來思考此事。

國防部 共軍

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