我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最美小龍女58歲了 李若彤近照宛如少女 自爆到墳場發呆

洛杉磯大規模掃蕩無證客 可能在2月底展開

商討馬習三會？馬辦率學生團訪北京

記者鄭媁／台北10日
馬英九基金會執行長蕭旭岑10日率學生團赴北京參訪交流。（本報資料照片）
馬英九基金會執行長蕭旭岑10日率學生團赴北京參訪交流。（本報資料照片）

馬英九基金會執行長蕭旭岑今天將率近40名「大九學堂」青年赴北京參訪交流，成為馬辦今年首個重要的兩岸青年學子交流團。此行將停留5天，預計體驗「延慶冬奧村」滑雪運動，也會參訪故宮、天壇、長城等世界文化遺產，體驗中華文化。

此次交流，馬英九辦公室主任王光慈也將同行。鑒於今年是新加坡「馬習會」10周年，此行是否與陸方商討「馬習三會」可能性，備受矚目。不過蕭旭岑表示，此次以兩岸青年交流互動為主。

中國大陸依慣例對重大事件「逢5、逢10」會擴大紀念，今年兩岸重要事件諸如「反分裂法」實施20年；「連胡會」20年；抗戰勝利暨台灣光復80周年，以及新加坡馬習會10周年等等，預料陸方將舉辦紀念座談會，也可能邀請台方有關人士出席。

大陸日前宣布將開放上海與福建團客赴台旅遊，但陸委會盼經觀光「小兩會」討論再進行。蕭旭岑表示，賴政府希望運作「在不承認九二共識的情況下，與大陸官方恢復對話」印象；但中國大陸並未堅持賴政府要承認九二共識才恢復兩岸民間觀光交流，所以到底是誰在把政治當前提？

蕭旭岑表示，馬英九基金會始終致力於促進兩岸青年互動，加深彼此了解，減少對立；基金會今年第一個學生訪陸團，將由他帶隊前往北京參訪。

參訪團成員有來自台大、政大、東海大學、世新大學與高雄科技大學等學子，除了與陸生交流，預計將體驗「延慶冬奧村」滑雪運動、龍慶峽的冰上趣味活動與冰燈展，感受冬奧文化；同時也會參訪兩岸科創中心、小蜜汽車工廠等，也會體驗北京潮玩文化和特色美食。

馬英九 新加坡 觀光

上一則

香港直航花蓮2個月 難救觀光 業者盼開放陸客

下一則

台積電先進製程移美 恐已勢不可擋

延伸閱讀

民眾黨號召上街與司法「打對臺」 蕭旭岑：樂見朱立倫伸援手

民眾黨號召上街與司法「打對臺」 蕭旭岑：樂見朱立倫伸援手
參訪中國央企 馬英九嘆鄧小平簡體字書法「太簡了」

參訪中國央企 馬英九嘆鄧小平簡體字書法「太簡了」
馬英九應陸邀請12/18率團訪哈爾濱 見陸高層？馬：客隨主便

馬英九應陸邀請12/18率團訪哈爾濱 見陸高層？馬：客隨主便
馬英九再訪陸 18日率青年赴哈爾濱、成都

馬英九再訪陸 18日率青年赴哈爾濱、成都

熱門新聞

因毒品等案件被通緝的「太陽花女王」劉喬安，在美國落網將遭遣返。(本報資料照片)

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

2025-02-07 21:44
大S赴日本旅遊因得流感併發肺炎不幸離世，負責接待徐家人的導遊感嘆，如果即時拉到大醫院救治，說不定還能救回一命。圖為2006年大S在金馬獎星光大道留影。(中央社)

大S兩度叫救護車「半夜又被送回」 錯過黃金搶命期

2025-02-04 01:30
知名女星大S（徐熙媛）在日本得流感併發肺炎離世，震驚演藝圈。圖取材自Instagram

台灣人急打流感疫苗…若來不及接種 醫建議買2特效藥

2025-02-03 15:19
大S（左一）帶老公具俊曄（左二）見恩師王偉忠（右三），S媽（右二）也在場。(取材自Instagram)

疑母親造謠汪家「包機接大S」汪小菲闖張蘭直播間怒罵

2025-02-07 01:30
辜振甫（左）、辜嚴倬雲（右）夫妻感情甚篤，兩人交往六個月後決定結婚，育有二子三女。（本報資料照片）

辜嚴倬雲辭世／只給蔣宋美齡吃三明治 省錢為多栽培孩子

2025-02-05 03:21
年僅48歲的台灣藝人大S徐熙媛，驚傳在日本感染流感併發肺炎過世，讓親友及粉絲大為不捨。（本報資料照片）

大S併發肺炎發病到去世僅4天 具俊曄痛失愛妻：我不太好

2025-02-04 01:27

超人氣

更多 >
封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船

封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船
川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字

川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字
馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇
洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心