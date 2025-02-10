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台積電先進製程移美 恐已勢不可擋

記者 簡永祥
台積電亞利桑那州廠採超大型晶圓廠（Mega Fab）設計，每座晶圓廠的潔淨室面積都是業界一般邏輯晶圓廠的兩倍大。圖為台積電美國廠外觀。（中央社）
台積電亞利桑那州廠採超大型晶圓廠（Mega Fab）設計，每座晶圓廠的潔淨室面積都是業界一般邏輯晶圓廠的兩倍大。圖為台積電美國廠外觀。（中央社）

地緣政治近年已成台積電關注的重要面向，本周台積電董事會將在距離台灣萬里之外的美國舉行，雖然日期與地點早在美國總統川普勝選前就已確定，但外界普遍認為，這項安排與因應川普2.0脫不了干係。

台積會將在這場董事會後宣布什麼決策，牽動全球半導體版圖甚深，成為產業界關注焦點。川普在去年競選期間多次發表對台灣半導體產業不友善言論，點名台灣偷走美國多數晶片業務，今年就任後，更點名要對晶片課徵100%關稅，不少調研機構都把川普視為今年全球半導體產業經營上的最大變數。

台積電營收比重高達65%是北美客戶，川普對進口晶片課重稅，勢必打到美國企業，包括蘋果、輝達、超微、博通、高通、邁威爾，甚至是英特爾。因此有美國智庫示警，川普的做法反而會促使這些企業轉向第三地設廠，避開關稅制裁，不會回流到美國設廠，不利當地就業。

多數專家也認為川普喊出對晶片課稅應是雷聲大雨點小，但川普真正的目的，就是要逼迫台積電增加在美國晶片生產比重，而且是愈先進愈好。照此趨勢，台積電2奈米以下先進製程赴美生產，幾乎已是擋不住的趨勢，甚至連經濟部長郭智輝都暗示2奈米製程遲早得赴美。

台積電董事長魏哲家在今年法說會與媒體對談，坦承客戶確實請台積電將一定比重放在海外生產，但海外生產成本太高，台積電不可能這麼做。尤其台積電在國內受到中央與地方政府高度重視，各式需求都能很快被滿足，但在美國卻不是這麼一回事。

可以預期川普接下來會要求台積電提出如何強化及提升美國半導體製造地位的對策，但台積電也會希望補強當地半導體供應鏈不完善，這是吸引台積電在亞利桑那州廠建立更多廠且邁入量產最根本問題。

儘管台積電在亞利桑那州設廠吃足苦頭，卻也找到比對手還強的致勝方程式，例如導入AI製造系統，將先進製程技術移轉和良率快速接近到與台灣相近。

台積電當然也保留能持續在美國擴大投資的空間，台積電亞利桑那州廠採超大型晶圓廠（Mega Fab）設計，每座晶圓廠的潔淨室面積都是業界一般邏輯晶圓廠的兩倍大。台積電亞利桑那州的1廠大廳，已擺出整個廠區6個廠的模型圖，也就是除了目前已宣布的第1廠至第3廠（Fab 21 P1至P3），也保留規畫P4至P6的擴充準備。

至於台積電亞利桑那州廠目前提出高達650億美元的投資案，第1廠已以4奈米製程量產；第2廠預計規畫2028年；第3廠規畫切入2奈米或A16埃米，規畫2030年量產。第2廠及第3廠的時程可能提前。

台積電 川普 晶片

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