台經部應對關稅戰 將赴美溝通

台經濟部長郭智輝。 （聯合報系資料照片）

美國總統川普 頻揮關稅 大刀，針對美國可能宣布有關對等關稅消息，加上先前傳出美國可能對台灣晶片課100%關稅，經濟部長郭智輝昨（8）日表示，經濟部將派次長、副署長赴華府，向川普團隊做比較深入的解釋溝通，盼能有較好的結果。

郭智輝強調，「各種情況我們都有準備，但暫時不方便透露，若現在掀了底牌，就無法為大家謀福利」。郭智輝還提到，台灣沒有偷走美國的半導體技術。

郭智輝昨日在出席一項論壇前接受媒體訪問時表示，川普2.0關稅戰已經開打，經濟部對各種可能情況都有準備。據了解，經濟部派出赴美談判代表可能是主管貿易的次長江文若與產發署副署長陳佩利。

此外，為縮小對美國貿易逆差，日本已積極因應。經濟部日前也表態，有意增加對美採購天然氣。對此，郭智輝表示，會參考已與川普交手過，包括加拿大、墨西哥、日本的因應方式並積極準備，日本會是台灣的主要參考案例。

對於川普可能對台灣晶片課100%關稅，郭智輝指出，會有此想法應是溝通不那麼順暢導致，台灣、台積電 做的工作和美國是一起的，美國負責設計與通路，台灣做的是資本支出最高部分的製造端，根據微笑曲線理論，最大利益者還是品牌方。

郭智輝強調，台灣沒有如川普所說的「偷走美國的技術」，台灣從早年RCA公司引進半導體技術以來，憑藉的都是自身的製造能力進行晶圓代工，而且非常尊重智慧財產權，所有IP取得都有付費。「所以，偷走半導體技術的絕對不是台灣」。

媒體還詢問川普日前公開喊話將對半導體課徵關稅，台積電有意將晶圓代工價格調漲15%以因應關稅潛在衝擊的傳聞。對此，郭智輝表示，「這要問台積電」。

郭智輝表示，台灣是美國最好的合作夥伴，這些誤解都不是太大問題，會與美方進行深入解釋溝通，希望有好結果。