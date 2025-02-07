上海賞燈第2團 遭陸委會封殺 藍批：賴政府處理兩岸無能

2025台北燈節，上海賞燈第2團又遭陸委會封殺。(記者楊正海／攝影)

台北市府依例邀上海賞燈團參加台北燈節，年前第一團上海台辦主任金梅帶隊的13人團，陸委會以來不及審查為由封殺；第二團原申請2月11日抵台，由上海市文旅局副局長金雷率隊7人，昨也被退件，僅燈藝師旅遊業者組成第三團14人成行，預計2月13日抵台。

本報系聯合報報導，維持8年的台北燈節上海賞燈團文化交流慣例，今年陸委會全數禁止上海黨政層級來台交流，加上雙城論壇 金梅被封殺，已經是第三例。

第一團被駁回時，陸委會稱是上海台辦阻撓台商回台參加海基會春節活動。台北市長蔣萬安受訪表示遺憾，重申市府還是很希望持續交流，維繫和好不容易所建立起來的溝通管道及帶來的善意成果。

國民黨台北市議員秦慧珠批評，從去年雙城論壇到今年台北燈節，看得出來賴清德 政府比蔡英文政府在處理兩岸更無能、更沒有章法、也更可笑，根本是說一套做一套，尤其陸委會退件的招數非常可笑幼稚、無厘頭，沒有過去主管海陸兩會的格調。

秦說，台北燈節上海賞燈團是兩岸文化行之有團的交流，第一團金梅率團來台駁回理由是申請時間太短，現在第二團申請時間不短，又給一個阻撓台商回台參加春酒理由駁回，說穿了，陸委會就是根本不想讓上海旅遊團到台灣來，賴清德政府的兩岸交流，根本是繼不友善、也不想互動，處理兩岸愈來愈倒退。

中國時報報導，據了解，陸委會認為金雷來台除了參訪台北燈節外，還有很多文化觀光 旅遊的行程，涉及觀光交流部分，仍應經兩岸觀光小兩會（台旅會、大陸海旅會）討論後再進行。知情人士指出，若真的是因為涉及觀光交流，陸委會可以要求北市府修改行程後再提報，但這次仍舊直接否決，連給北市府補件的機會都沒有。