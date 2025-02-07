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帶動兩岸旅遊 台業者：讓大陸踩線團先行 小兩會再溝通

記者廖士鋒／台北7日電
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圖為2016年大陸踩線團到信義鄉參觀有名的信義農會酒莊。（記者黃宏璣／攝影）
圖為2016年大陸踩線團到信義鄉參觀有名的信義農會酒莊。（記者黃宏璣／攝影）

大陸文旅部於農曆年前宣布將開放上海、福建團客來台，陸方閩滬兩省市業者也籌備踩線團，然陸委會要求需要經「小兩會（台旅會、海旅會）」溝通，踩線團因此受阻。對此，身兼台旅會董事的旅遊業者建議先讓踩線團來台，再由小兩會溝通。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長、前旅行公會全聯會理事長蕭博仁昨指出，他有向政府建議，既然大陸要放，就先讓對他們進來，然後「小兩會持續溝通，且戰且走，會比較緩和」。

他強調，既然大陸都已經說要放上海跟福建進來，「你這樣拒絕，我覺得對台灣的觀光產業也不公平，所有觀光產業都嗷嗷待哺，尤其是旅館，然後遊覽車、餐廳業、精品業，旅遊業、導遊領隊，這些到現在已經5年還是嗷嗷待哺」。

就目前大陸海旅會（海峽兩岸旅遊交流協會）情況，他表示海旅會的會長目前還沒有出爐，「所以他們不會做任何的決定」，蕭博仁希望在人選出來前，台灣能且戰且守，等對方正式公布海旅會會長後兩邊再談。

大陸文旅部表示，空缺的海旅會長人選仍在「醞釀中」。此前海旅會會長是大陸文旅部前副部長張旭，但他已卸任，該職位按往例會長由副部級官員（國家旅遊局局長、文旅部副部長）兼任。

蕭博仁年前透露，將於農曆年後赴北京拜會大陸相關部門，針對目前的進度，他表示原定2月10日要赴北京，但因為陸客踩線團規劃要來台灣，所以暫緩，過幾日才會確定。但他強調去大陸是「勢在必行」，且是以民間的方式去。

蕭博仁身兼台旅會（台灣海峽兩岸觀光旅遊協會）董事的身分，他透露，預計將一起去北京的成員也包含其他幾位台旅會董事，但目前還沒有確定最後名單。至於海旅會駐台北辦事處，蕭博仁指出，台旅會應該與該單位有公文往來，但辦事處無法貿然做任何決定，相關公文也須轉到北京。

陸委會副主委梁文傑5日在記者會上強調，有關踩線團來台觀光事宜，「仍宜經觀光小兩會（台旅會、海旅會）討論後再進行。至於陸委會是否有與海旅會駐台北辦事處聯繫，目前並未有公開回應。

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