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共諜開錢莊誘賣情資抵債 總統府憲兵營被滲透

記者張議晨／高雄6日電
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黃姓台商吸收軍人貸款，以抵債、獎金引誘交付公務資料，負責總統府維安的憲兵211營、空軍雷達站均被滲透。圖為總統府。（本報資料照片）
黃姓台商吸收軍人貸款，以抵債、獎金引誘交付公務資料，負責總統府維安的憲兵211營、空軍雷達站均被滲透。圖為總統府。（本報資料照片）

黃姓台商吸收軍人貸款，以抵債、獎金引誘交付公務資料，負責總統府維安的憲兵211營、空軍雷達站均被滲透。高雄高分檢依國家安全法、國家機密保護法，起訴黃的胞妹、空軍陳姓軍官及胡姓、陳姓士官，黃潛逃大陸被發布通緝；憲兵部分，台北地檢署已起訴。

檢方調查，黃姓男子在大陸經商認識綽號「勇哥」大陸籍情治人員王志勇，受王指示，2019年起在台利用「軍好貸」等名義於網路社群投放廣告，吸引有資金需求軍人借款，待收到軍人證借貸後，以免除債務、賺取工作獎金等，要求交付職務上機密資料。

國防部政戰局軍事安全總隊報橋頭地檢署指揮，與調查局國安站共同偵辦，查出空軍陳姓軍官及胡姓、陳姓士官與黃往來，借貸數十萬元台幣，黃的胞妹協助洗錢；前年12月底首波搜索，帶回三名軍人及黃姓女子，另查獲高雄左營區某知名銀樓許姓業者涉協助黃洗錢，黃未到案。

橋檢訊後聲押胡、許及陳姓軍官、黃女，高雄地方法院均裁定交保，檢方抗告，高雄高分院發回後雄院更裁，裁准胡、許及黃女羈押。

因涉案軍人被控洩漏文件是國家機密保護法範圍，屬二審權責，橋檢移轉高雄高分檢偵辦，檢方歷經一年偵辦，多波行動搜索41處，並訊問被告及證人，起訴黃女、陳姓軍官及胡姓、陳姓士官；許涉洗錢，橋檢偵辦中。

黃涉多起國安案件，北檢去年底依國安法起訴憲兵211營的三名士官兵、一名資通電軍士官，查出四人均被黃吸收交付機敏資料。

案發後黃逃往大陸，高雄高分檢已對他併案發布通緝。

通緝 貸款 國防部

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