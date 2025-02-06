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福建上海踩線團申請赴台碰壁 旅遊公會：政府擺明不想開放

記者周湘芸、陳宥菘／台北6日電
中國大陸國台辦日前證實，福建及上海旅遊踩線團已向台方提交申請，但陸委會卻表示，踩線團來台等事宜，宜經觀光小兩會討論再進行。(本報資料照片)
中國大陸國台辦日前證實，福建及上海旅遊踩線團已向台方提交申請，但陸委會卻表示，踩線團來台等事宜，宜經觀光小兩會討論再進行。(本報資料照片)

中國大陸文旅部日前宣布近日將恢復福建、上海團客赴台旅遊，兩地旅遊業者為此規畫旅遊踩線團申請來台，並在農曆年前遞件，計畫2月10日分兩團赴台，不過交通部觀光署表示，已依「有關踩線團來台等事宜，仍宜經觀光小兩會討論再進行」回覆送件單位，等同未同意此次踩線團申請赴台。

據了解，陸方早在農曆年前就已遞件，不過觀光署直到3日開工日，都稱尚未收到申請案件，一直到下午才稱已於2月3日收辦此案，並已依「宜經觀光小兩會討論再進行」回覆送件單位，原預計下周來台的福建、上海兩個踩線團恐無法順利成行，讓旅遊業者相當錯愕。

中華民國旅行業同業公會全國聯合會表示，大陸先前開放福建居民到金門、馬祖時，也沒要求小兩會協商，現在上海及福建要開放就以小兩會為由阻擋，擺明就是政府蓄意不想開放。

全聯會強調，先前業界就跟政府建議，對岸若想放人來，台方就先開放看對方誠意，現在台方反而對這些交流團嚴審，「真的太過頭了」，很多觀光業者都很不滿。

大陸踩線團總計近30人，原定2月10日赴台，主要由雙方旅行業者互相交流，行程一路從台北延伸到高雄，安排拜會台灣業者及公會，討論將來兩岸旅遊交流事宜。此次踩線團來訪不僅是旅行業者引領期待，各觀光產業也都很關心。

對於台方希望重啟小兩會進行協商，中華民國旅行業同業公會全國聯合會理事長吳盈良坦言，小兩會不是民間公協會可以代表，政府若認為要重啟，就要自己找管道想辦法，而不是喊口號，政府有他們的考量，就請他們積極有效處理。

對於陸委會及觀光署多次強調要重啟小兩會，台灣應該要先釋出善意為基礎，再看如何恢復協商，而非堅持要重啟協商才可放行，事實上，此次大陸業者赴台也多是跟台灣業者交流，本質上沒有不同。

對此，陸委會副主委梁文傑昨天表示，台方台旅會已經依照既有平台向陸方海旅會聯繫，但目前陸方還沒有回應。他並稱，沒有設定等待對方回覆的「期限」。

觀光 兩會 中華民國

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