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魯比歐訪瓜地馬拉 將討論台瓜邦交 學者：台不要太樂觀

台灣新聞組／綜合5日電
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美國國務卿魯比歐訪問瓜地馬拉，將討論瓜地馬拉與中華民國邦交對中美洲以及美國的重要性。圖為台外交部長林佳龍（右）與瓜地馬拉大使艾特維去年12月共同主持台北101大樓點燈儀式。（本報資料照片）
美國國務卿魯比歐訪問瓜地馬拉，將討論瓜地馬拉與中華民國邦交對中美洲以及美國的重要性。圖為台外交部長林佳龍（右）與瓜地馬拉大使艾特維去年12月共同主持台北101大樓點燈儀式。（本報資料照片）

美國國務卿魯比歐4日、5日訪問瓜地馬拉，除了與瓜國談美國最關切的打擊毒品和非法移民問題，雙方也將討論瓜地馬拉與中華民國邦交對中美洲以及美國的重要性。

中央社引述瓜國媒體報導，美方先前已多次表達並肯定瓜國現任總統阿雷巴洛政府了解中國的威脅，和台灣維持外交關係的表現。

瓜地馬拉是台灣在中美洲僅存邦交國，尼加拉瓜、宏都拉斯等其他中美洲國家都已和中國大陸建交，且與美國交惡，在此情況下美國、台灣、瓜地馬拉的三邊關係在現今局勢下十分重要。

魯比歐過去擔任參議員期間曾多次發言挺台，曾提出「台灣關係強化法案」，要求美國政府強化對台政策以及提升台灣防衛能力。2024年2月29日，魯比歐也和其他6位參議員聯合致函瓜國總統阿雷巴洛，肯定台灣與瓜國外交關係重要性，並敦促他繼續堅定支持台灣。

魯比歐此行訪問瓜國的核心議題，就是如何遏止非法移民偷渡。瓜國身為移民主要來源國和必經之路，美方將要求瓜國加強邊境管制，打擊人蛇集團，阻止本地的移民潮和來自其他國家移民穿越瓜國前往美國。會談中也可能討論是否重啟「安全第三國」協議，確保瓜國成為美國南方邊境的安全屏障。

台北中國時報報導，淡江大學拉美研究中心主任宮國威表示，回顧魯比歐訪問巴拿馬時，論述就是以抗中為主，甚至提到巴拿馬與台灣斷交，因此預期魯比歐到瓜地馬拉也一定會提到台灣，必然有助鞏固台瓜邦交。

　然而，宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平則提醒不能太樂觀認為是幫台灣穩固邦交，「巴拿馬、薩爾瓦多、多明尼加與台斷交時，就是在川普第一任總統任內」。

　楊建平指出，魯比歐到瓜地馬拉降低中國大陸影響力，主要仍是基於美國自身利益，但目前川普太霸道，對友好國家及不友好國家「一視同仁」，得罪了拉美國家，恐怕讓中國大陸受到間接利益。

魯比歐 非法移民 邦交

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