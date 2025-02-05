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索馬利蘭代表昔日言論被質疑親中 台外交部：溝通良好

台灣新聞組／台北5日電
外交部表示，台索溝通良好，新任索馬利蘭駐台代表葛拉爾非常支持台索關係進一步深化。圖為外交部長林佳龍。（本報資料照片）
外交部表示，台索溝通良好，新任索馬利蘭駐台代表葛拉爾非常支持台索關係進一步深化。圖為外交部長林佳龍。（本報資料照片）

新任索馬利蘭駐台代表葛拉爾昔日言論引發對台立場不一議論。外交部昨天表示，葛拉爾過去言論是基於先前國內政治情況所發表，台索溝通良好，葛拉爾非常支持台索關係進一步深化。

中央社報導，新任索馬利蘭駐台代表葛拉爾（Mahmoud AdamJama Galaal）1月上任，他昔日影片被放上網，內容引發親中疑慮，甚至有網友在社群媒體標註外交部長林佳龍，要台灣多加留意。

葛拉爾曾在X平台貼文下評論，「挖苦中國可獲得什麼？這顯然非常愚蠢」，該則貼文為索馬利蘭外長瑞格薩（Essa Kayd Mohamoud）2022年訪台時，拜會時任總統蔡英文的報導。

對於過去言行遭質疑，葛拉爾1月16日在X平台回應，外交政策與時並進，也可能擁抱過去不確定的人事物，台灣對索馬利蘭的幫助已贏得索國民心，他早在被提名駐台代表前，就與其他外交人員討論此觀點。

外交部亞非司副司長陳詠博上午在外交部記者會表示，就外交部瞭解，葛拉爾過去的相關言論是基於先前國內政治情況所發表的言論。

陳詠博說，在索國新政府上任後，台灣駐索馬利蘭代表處與索國新總統、新任駐台代表皆有非常良好的溝通，並進行意見交流，葛拉爾也非常支持台索關係進一步深化。

陳詠博也說，外交部樂見並歡迎索馬利蘭新任駐台代表來台履新，相信未來在雙方共同努力下，台索關係將進一步深化與拓展。

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